«القومي للمرأة» ينظم ندوة حول العلامة التجارية الجماعية للحفاظ على التراث‏‏‏

عقد المجلس القومي للمرأة ندوة حول «العلامة التجارية الجماعية كأداة التنمية والحفاظ على التراث» في إطار فعاليات الدورة 55 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب.

شارك في الندوة الدكتور ياسين الشاذلي وكيل كلية الحقوق بجامعة عين شمس، وهبة السيد الشربيني نصار، فاحص أول علامات تجارية وخبيرة علامات تجارية بالمحاكم الاقتصادية.

وأكد أنَّ الندوة تأتي في ضوء تنفيذ المجلس القومي للمرأة لمشروع رائد وهو الأول من نوعه ليس فقط في مصر ولكن في المنطقة العربية، وهو المشروع الخاص بحماية التراث المصري وحرفة التلى بمحافظة سوهاج.

واستعرض خلال الندوة عدة محاور، منها دور المرأة المصرية في حماية التراث، ودور منظومة الملكية الفكرية وبالأخص العلامات التجارية في الحفاظ على التراث وتنمية المجتمعات.

وقالت إنَّ الندوة تناولت الحديث حول العلامة التجارية كأداة لتنمية التراث، حيث عرضت أنواع العلامات التجارية وكيفية حماية التراث وأهمية حماية التراث المصري وأهمية العلامة التجارية وأهميتها بالنسبة للمشاريع الصغيرة.

وأضافت أن الهدف من الندوة هو حماية الحرف الصغيرة المجهولة التي ليست معروفة بشكل كبير، خاصة أن هناك دول أخذت تلك الحرفة ونسبتها إلى نفسها دون وجه حق.

وأشادت الشربينى بدور المنظمة العالمية للملكية الفكرية «WIPO» في دعم هذا المشروع، إذ أتاحت الفرصة له ليخرج إلى النور ويسجل باسم مصر.

في ذات السياق، تفق الدكتور ياسين الشاذلي جناح المجلس القومي للمرأة في معرض القاهرة الدولي للكتاب، إذ أثنى على معروضات المجلس من المطبوعات بجانب الحرف اليدوية المتميزة داخل جناح المجلس.