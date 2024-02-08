شهداء فلسطينيين وجرحى في غارات متواصلة للاحتلال الإسرائيلي على رفح

قال بشير جبر مراسل قناة القاهرة الإخبارية في رفح الفلسطينية إنَّ مسلسل المجازر الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني لم يتوقف، والاحتلال وطائراته الحربية لا زالت تحلق بكثافة في أجواء قطاع غزة وتشن غاراتها باتجاه منازل المواطنين وممتلكاتهم، وهذه المجازر خلف عدد من الشهداء والجرحى الذين نقلوا مشافي جنوب قطاع غزة جراء هذه الغارات الإسرائيلية المتواصلة.

وأضاف جبر خلال رسالة على الهواء ببرنامج جولة المراسلين المذاع على قناة القاهرة الإخبارية ويقدمه الإعلامي أحمد أبو زيد أنَّ مدينة رفح شهدت منذ ساعات الليل وحتى هذه اللحظة عددا من الغارات التي استهدفت منازل المواطنين الفلسطينيين، مما أدى إلى ارتقاء 14 شهيدًا معظم من النازحين الذين نزحوا من المناطق الوسطى إلى رفح كونها منطقة آمنة كما يقول الاحتلال إلا أنهم تعرضوا لهذه الغارات الإسرائيلية وارتقوا خلالها شهداء وأصيب عدد آخر من المواطنين بهذه الغارات.

وأشار إلى أن منطقة دير البلح، والتي تقع في المحافظة الوسطى تعرضت لغارات من الطائرات الحربية الإسرائيلية وأودت بحياة 3 فلسطينيين وأصيب عدد آخر من المواطنين، الذين نقلوا إلى مستشفى شهداء الأقصى بهذه البلدة.

ولفت إلى أنَّ مدينة خان يونس، والتي تقع في جنوب القطاع، لها خصوصية، إذ أنَّ العمليات العسكرية والتوغل البري لازال مستمرا، من المنطقة الشرقية حتى غرب المدينة، وتطلق القذائف والرصاص تجاه منازل المواطنين وممتلكاتهم.