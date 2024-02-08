«مياه القناة»: حملة شاملة لتنظيف خطوط السحب والطرد لضمان كوب ماء نظيف

قال اللواء عبدالحميد عصمت رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة إنَّ فرق التطهير لشبكات مياه الشرب تعمل على صيانة خطوط السحب والطرد، وتمكّنت من تطهير كميات هائلة من الرواسب.

وأضاف رئيس شركة مياه الشرب في تصريحات صحفية خلال تفقده أعمال التطهير أنَّ الأعمال تشمل صيانة للمصافي الميكانيكية ومنظومة فصل الرمال، مشيرًا إلى أنه يتمّ عمل صيانة بأحواض التهوية، وصيانة وتطهير لحوض الترسيب، وصيانة جميع الطلمبات، والوسط الترشيحي، وغسيل وتطهير المرشحات والمروقات، وغسيل ونظافة حاويات المحطة، والترسيب والفلاتر، وصيانة الطلمبات العكرة والمرشحة، وطلمبات التجفيف.

نستهدف توفير كوب مياه نظيف للمواطنين

وقال عصمت أن جميع العاملين في شركة مياه الشرب بالقناة يعملون علي توفير كوب ماء نظيف لكل مواطن، والعمل دائما على تقديم خدمات متميزة مشيرا إلي أن الشركة تستخدم أحدث الأساليب العلمية التي تعمل علي تنقية المياه من الشوائب.

وأضاف عصمت أن الشوائب تشمل إزالة الطمي، والرمال، والترسيب، وتقطير، في عملية تطهير وغسل المروقات بكل محطة مياه، وذلك تحت إشراف المعمل الكيميائي، وذلك إيمانًا بأهمية.

وأشار إلى أنه أثناء أعمال الغسيل والتطهير يتم أيضا عملية غسيل للشبكات، بإشراف المعمل الكيميائي وفي وجود مسؤول الشؤون الصحية، مع ضبط جودة مياه الشرب بقديم بيان إحصائي، بإجمالي عدد العينات التي يتم أخذها من المحطات والشبكات على مستوى محافظات القناة، لعمل التحليل المطلوبة " الكيميائية والميكروبيولوجية يومياً، وذلك للتأكد من مدى صلاحيتها.