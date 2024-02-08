«الصحة» تبحث التعاون المشترك مع ممثلي هيئة كوجناس الدولية للتعليم

اجتمعت قيادات وزارة الصحة والسكان اليوم الخميس، مع ممثلي هيئة كوجناس الدولية للتعليم، بحضور الدكتورة علا خيرالله رئيس قطاع التدريب والبحوث، والدكتور أحمد الجوهري مستشار وزير الصحة والسكان للمعاهد الفنية، والدكتور تيمو تيهاكوس مدير العمليات بهيئة كوجناس الدولية للتعليم، وذلك بديوان عام وزارة الصحة والسكان بالعاصمة الإدارية الجديدة.

تطوير منظومة التعليم الفني الصحي

وفي مستهل الاجتماع رحب قيادات وزارة الصحة بأعضاء كوجناس الدولية للتعليم، مؤكدين أنّ وزارة الصحة والسكان تسعى دائما لتطوير منظومة التعليم الفني الصحي، وتقديم سبل الدعم لما له من أهمية قصوى في الارتقاء ودعم المنظومة الصحية.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أنّ اجتماع ناقش خطط التعاون بين الجانبين لرفع كفاءة التعليم الصحي الفني، من خلال برنامج في مجالي التمريض والأشعة وفقا للنموذج الألماني.

وأشار عبدالغفار، إلى أنّ الاجتماع تضمن عرض مذكرة تفاهم بين الوزارة وهيئة كوجناس، تنص على وضع خطة عمل لمشروع تجريبي، يشمل التعاون في عدة مراحل، منها دراسة الاحتياجات وتقديم البرنامج التدريبي من الجانب الألماني، وتقييم الطلاب، وتطبيق الجودة الشاملة.

تطوير الرعاية الصحية المرتبطة بالبرامج المهنية في مصر

وأضاف عبد الغفار، أنّ أهداف المشروع تتضمن تطوير الرعاية الصحية المرتبطة بالبرامج المهنية في مصر وفق أحدث المعايير العالمية، ويؤهل البرنامج التدريبي الخريجيين للحصول على شهادة دولية تؤهلهم للعمل دوليا، مشيرا إلى أنّه خلال الفترة التجريبية للمشروع، سيقوم الجانبين بتحليل فرص الاستدامة المالية، وضخ مزيد من الاستثمارات.

وتابع عبد الغفار، أنّ وزارة الصحة والسكان تعمل على دراسة الاحتياجات الصحية المستحدثة عالميا، وحاجة سوق العمل في مصر لزيادة التخصصات الدراسية بالمعاهد الفنية الصحية، بما يضمن تخريج كوادر قادرة على العمل بكفاءة داخل وزارة الصحة والقطاع الخاص وتأهيلهم لسوق العمل.