دراسة عالمية: ثروات الرجال تفوق النساء بما يقرب من 105 تريليونات دولار

كشفت دراسة عالمية أن ثروات الرجال تفوق ثروات النساء عالميا، بما يقرب من 105 تريليونات دولار، لتوضح أنه منذ 2020 تضاعفت ثروات أغنى 5 رجال في العالم، مؤكدة أنه «لو أنفق هؤلاء الخمسة مليون دولار يوميا سيحتاجون 476 عاماً لاستنفاد ثرواتهم مجتمعة» .

أغنى 1% من البشر في العالم يمتلكون 43% من جميع الأصول المالية العالمية

ولفت الفيديو القصير «reel» الذي نشره مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، عبر الصفحة الرسمية له على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، إلى أن الفرق يعادل بين ثروات الرجال والنساء أكثر من 4 أضعاف حجم الاقتصاد الأمريكي، أغنى 1% من البشر في العالم يمتلكون 43% من جميع الأصول المالية العالمية، وينبعث بسبب أعمالهم تلوث كربوني يفوق ذلك المنبعث من أكثر من ثلثي البشرية الأفقر.

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