بيانات الاقتصاد الأمريكي تخالف التوقعات وتفاقم خسائر الذهب

دفعت بيانات الاقتصاد الأمريكي حول معدلات البطالة والإعانة، لهذا الأسبوع، أسعار الذهب إلى مزيد من التراجع في الأسواق العالمية، خاصةً وأن التقارير، التي من شأنها أن تعطي لمحة عامة عن توجهات الفيدرالي الأمريكي خلال الفترة المقبلة، جاءت في معظمها مخالفة للتوقعات.

نظرة مغايرة لرؤية الفيدرالي الأمريكي

ووفقاً لتقارير نشرها موقع «إنفيستينج»، اليوم الخميس، فإن بيانات البطالة الأسبوعية وبيانات الناتج المحلي جاءت مخالفتين للتوقعات، حيث تعكس البيانات نظرة مغايرة لرؤية الفيدرالي الأمريكي، الذي يرغب في سوق عمل ضعيف، وبطالة أكبر، لتحقيق ركود ناعم ومن ثم انخفاض التضخم.

وأشارت التقارير إلى أن طلبات إعانات البطالة انخفضت، أي جاءت أقل من توقعات الأسواق، بجانب تحقيق نمو ملحوظ في الاقتصاد أعلى من المتوقع، وهو الأمر الذي يدعم الدولار من ناحية، ويفاقم خسائر الذهب من ناحية أخرى.

انخفاض طلبات الإعانة الأمريكية

وجاءت بيانات الناتج الإجمالي المحلي الأمريكي الربع سنوية، أعلى من التوقعات، حيث سجلت نمواً بنسبة 1.3%، فيما كان من المتوقع أن تسجل نمواً بنسبة 1.1%، وسجلت بالقراءة السابقة نمواً بنسبة 2.6%.

أما بالنسبة لأسعار الناتج المحلي الأمريكي، فقد سجلت ارتفاعًا بنسبة 4.2%، بينما سجلت في القراءة السابقة 3.9%، فيما كانت التوقعات تشير إلى ارتفاع بنسبة 4%.

وسجلت إعانات البطالة 229 ألف طلب، أقل من توقعات الخبراء الذين توقعوا 250 ألف طلب، وبذلك ارتفع متوسط طلبات إعانة البطالة في 4 أسابيع إلى 231.75 ألف، وتم تعديل قراءة الأسبوع قبل الماضي إلى 231.75 ألف طلب.