المدارس تتزين لاستقبال الطلاب في الترم الثاني.. وتوجيه عاجل من «التعليم»

أعلنت المديريات التعليمية انتهاء كل الاستعدادات لانطلاق الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 2023-2024، والمقرر انطلاقه يوم السبت المقبل، وفقاً للخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي المعتمدة من وزير التربية والتعليم الدكتور رضا حجازي.

انطلاق الفصل الدراسي الثاني 2024 السبت المقبل

أضافت المديريات التعليمية، في بيان عبر صفحاتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أنه تم الانتهاء من تجهيزات المدارس من الصيانة البسيطة «سباكة - كهرباء - نجارة» التأكيد على نظافة المدرسة وتعقيمها تأمين الطلاب أثناء دخول وخروج من المدرسة، ونظافة وتجهيز قاعات تدريس وأفنية ودورات مياه وحجرات المعلمين والمعامل وغيرها .

الكتب الدراسية

وأكدت المديريات التعليمية استلام جميع المدارس الكتب الدراسية والتأكيد على تسليم الكتب للطلاب في أول يوم من بدء الدراسة، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من إعداد جدول الحصص والإشراف اليومي وجدول الأمن تجهيز السجلات والملفات الخاصة بالمدرسة.

وطالبت المديريات التعليمية، موجهي عموم المواد بمتابعة المعلمين داخل الفصول وطرق تحضير الدروس وإبراز النماذج المميزة، بالإضافة إلى تحديث موقف المعلمين والمعلمات بالأجر، وذلك بعد سد العجز بالمعلمين الجدد.