«التعليم» تعلن عن منحة للطلاب المتفوقين في كل المدارس.. التفاصيل والشروط

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن منحة مجانية للطلاب المتفوقين في الرياضيات والعلوم واللغة الإنجليزية للمدارس «حكومية - تجريبية - قومية من الصف الأول الإعدادي إلى الثالث الإعدادي» وذلك في إطار التعاون المثمر بين وزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ضمن مبادرة «أشبال مصر الرقمية».

منحة مجانية للطلاب

أكدت وزارة التعليم في خطاب رسمي، أنه تقرر فتح باب التسجيل لقبول دفعة جديدة استثنائية «دفعة فبراير 2024»، وتوجيه مدير مركز التطوير التكنولوجي، لتنفيذ المبادرة بالمحافظة طبقاً لمعايير ترشيح الطلاب للمبادرة، وهي:

- أن يكون الطالب مصري الجنسية ومقيدا في إحدى المدارس داخل مصر (حكومية - تجريبية - قومية).

- السنوات الدراسية من الصف الأول الإعدادي إلى الصف الثالث الإعدادي.

- ترشيح الطلاب المتفوقين في الرياضيات والعلوم واللغة الإنجليزية بحد أدنى 90% لكل مادة.

- أن يكون الطالب ملما بأساسيات المهارات التكنولوجية ولديه القدرة على التعامل مع الحاسب الآلي.

- أن يكون لدى الطالب حاسب آلي متصلا بشبكة الإنترنت.

آليات ترشيح الطلاب الراغبين في الاشتراك بالمبادرة

- الإعلان عن المبادرة بالمدارس الإعدادية «حكومية - تجريبية - قومية» بالمديرية.

- اختيار إدارة المدرسة للطلاب المنطبقة عليهم الشروط.

- استيفاء موافقة ولي الأمر من خلال التوقيع على إقرار اشتراك الطالب.

- استيفاء منسق المدرسة استمارات الترشيح لطلاب المدرسة واعتمادها من إدارة المدرسة.

- إرسال الترشيحات المركز التطوير التكنولوجي بالمديرية والذي سيقوم بإرسالها للإدارة العامة للتدريب الإلكتروني بالوزارة.