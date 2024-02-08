ظاهرة سلبية جديدة تغزو مواقع التواصل.. احذر تأثيرها الخطير على الطفل

من ضمن الظواهر السلبية المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي، انتشرت ظاهرة على «التيك توك»، بين الأطفال وأهلهم تدعى «Bathroom bad word challenge»، وهو يسمح للأطفال أن يتفوهوا بكلمات غير صحيحة وألفاظ نابية أو أي شيء يعاقبهم عليه أهلهم لمدة دقيقة أمام الكاميرا، وانتشر بين المتابعين في مقطع فيديو متداول، ما أثار الأسئلة لدى الكثيرين هل هذا صحيح أم لا وخطورته، وهو ما نقدمه لكم من خلال «الوطن».

ظاهرة سلبية بعنوان Bathroom bad word challenge

تسمى الظاهرة السلبية بـ«الكلمة السيئة في الحمام»، تفتح الأم الكاميرا لمدة دقيقة، تسمح لطفلها بالتحدث بأي شيء تعاقبهم عليه، ويتركونهم في الحمام، ليتفاجأوا بالكلام والنتائج، الذي اختلفت بين كلمات مبتذلة من بعض المهرجانات الشعبية والألفاظ السيئة، وما إلى آخره، ومن جانبها علقت الدكتورة نادية جمال، استشاري العلاقات أسرية وإرشاد نفسي، خلال حديثها لـ«الوطن»، أن هذه الظاهرة تؤثر على الطفل بصورة سلبية.

وأوضحت أن هذه طريقة تفريغ الطاقة ويتم استخدامها مع البالغين فقط: «هي إحدى العلاجات النفسية، بعملها لو حد عاوز يقول كلام مش مناسب أو إنه يقول الحقيقة، وده بيكون جيد نفسيًا مع الشخص البالغ، لكن الطفل قطعة إسفنج بتمتص من البيئة المحيطة مينفعش أخلي عنده مخزون أو طاقة سلبية من الأساس».

وأضافت أن هذه الطريقة لا تلقي بداخلهم معرفة الخطأ، إذ أنهم بذلك يفهمون أن للخطأ وقتا محددا أو إن الخطأ يكون صحيحا في الخفاء: «الطريقة غلط والتوثيق غلط، ومش محتاجين نعمل للطفل التفريغ النفسي، لأن من المفترض نكون على طول على تواصل باستمرار مع الطفل».

@ayaramadanabdelaziz Bad word challenge انا اتفاجئت من اللي قاله بجد original sound - Aya Ramadan Abdelazi

كيف تنقذ أطفالك من سلبيات وسائل التواصل الاجتماعي الخطيرة؟

وأوضحت أن لفتح مجال الحوار والإنقاذ من هذه الظواهر السلبية، أفضل طريقة التربية لدى الطفل، يجب القيام بالتالي:

- منع الحديث في السلبيات لأن ذلك يثبته في العقل اللاوعي بأنه شيء صحيح.

- فتح مجال للحوار معه في كل وقت.

- لفت النظر دومًا كأم وأب أن هذا تصرف خاطئ.

- كسر حاجز الخوف بينهم.