كيف فسر الشيخ الشعراوي الفرق بين النبي والرسول؟ (فيديو)

يتساءل كثير من الناس عن الفرق بين النبي والرسول، إذ يختلط عليهم الأمر فيما يتعلق بدور كل منهم، وتجيب «الوطن» في السطور التالية عن سؤال ما الفرق بين النبي والرسول؟.

الفرق بين النبي والرسول

وقال الشيخ الشعراوي في حديث سابق له حول الفرق بين النبي والرسول، إن الرسول هو إنسان أوحي إليه بشرع يعمل به وأمر بتبليغه، بينما النبي إنسان أوحي بشرع يعمل به لكن لم يؤمر بتبليغه، أي أن النبي والرسول كلاهما أوحي إليه، إلا أن الرسول أمره الله بتبليغه، أما النبي فلم يؤمر بالتبليغ.

وقال ياسر سلمي الداعية والباحث في التراث الإسلامي، لـ«الوطن»، إن الفرق بين النبي والرسول اختلف عليه كثير من العلماء، وذكر بعضهم أن النبي هو من نبأه الله بخبر من السماء، فإن أمر بتبليغ غيره فهو نبي ورسول، وإن لم يؤمر بذلك فهو نبي وليس برسول، كما قيل أن الرسول هو من أُرسل إلى قوم مخالفين، مثل سيدنا نوح عليه السلام، أما النبي فهو من لم يرسل إلى قوم مخالفين وإن أُمر بتبليغ الدعوة.

الفرق بين النبي والرسول عند العلماء

أضاف «سلمي» أن الرسول أخص من النبي، أي أن كل رسول نبي، وليس كل نبي ورسول، وبناء عليه تكون الرسالة أعم من النبوة من الجهة نفسها، لأن الرسالة تتناول النبوة وغيرها، مضيفا أن كثيرا من العلماء تحدثوا في هذا الأمر محددين الفرق بين النبي والرسول.