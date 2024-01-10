نصيحة الشيخ «الشعراوي» للطلاب.. طريقة سهلة للمذاكرة والإجابة في الامتحان (فيديو)

يُجري العديد من الطلاب في المراحل الدراسية المختلفة خلال الوقت الحالي، امتحانات الفصل الدراسي الأول 2024، وفي هذا التوقيت من العام يُكثف العديد من الطلاب جهودهم المبذولة من أجل المذاكرة والتحصيل، ويبدأ البعض في التحضير للامتحان من خلال مراجعة ما فاتهم من أجزاء في المنهج حتى يضمنوا الإجابة على الأسئلة بشكل سليم.

الابتعاد عن التشتت

ويتعرض بعض الطلاب لضغوط نفسية نتيجة عدم قدرتهم على التحصيل بشكل جيد، أو نسيان ما يتم مذاكرته من المنهج، وتطرق إلى ذلك الشيخ محمد متولي الشعراوي في واحدة من الخطب التي ألقاها، وأشار إلى أفضل طريقة يمكن للطالب اتباعها للتحصيل بشكل أفضل.

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وقال الشيخ الشعراوي، إن العقل البشري يستوعب ويستقبل المعلومة من المرة الأولى التي يتعرض فيها لها، ويعمل على حفظها في الذاكرة، ولكن لابد أن تكون الأجواء المحيطة بالإنسان أثناء استقبال المعلومة مهيئة لاستقبالها، حتى تتم العملية بشكل سليم ويضمن الطالب تحصيل المعلومة.

وصفة الشعرواي لتحصيل أفضل

وعن الأجواء المناسبة لاستقبال المعلومة وضمان حفظها خلال فترة امتحانات الفصل الدراسي الأول ، قال الشعراوي إنه على الطالب الحرص بألا يتعرض لأي مشوشات خارجية بخلاف المعلومة التي يسعى إلى حفظها ومذاكرتها، لابد أن يعزل نفسه عن أي شيء محيط، وأن يعزل عقله عن أي أفكار، وأن يكون كامل تركيزه على المعلومة التي يقوم بقراءتها أو استقبالها فقط.