بعد استطلاع هلاله.. ماذا قال الشيخ الشعراوي عن فضل شهر رجب؟ (فيديو)

مع حلول شهر رجب الذي يعد أحد الأشهر الحرم، يحرص المسلمون في جميع أنحاء العالم على الإكثار من العبادات والطاعات استغلالا لهذا الشهر الذي له فضل عظيم.

وفي مقطع فيديو قديم، تحدث الشيخ محمد متولي الشعراوي، عن شهر رجب، وفضل الأشهر الحرم، قائلا: «الأشهر الحرم تحمي عزة الناس من الانكسار أمام غيرها، وتقريب الصلح بين المتخاصمين».

فضل شهر رجب

وأوضح، أن الأشهر الحرم الغرض منها عمل «دروة» يختبيء خلفها المتخاصمون الرافضون للصلح بسبب عزة نفس كل طرف أمام الآخر: «الناس تتنفض عنها البغضاء، ويرتاحوا شوية عن روية وآمان وعدم غضب».

وكانت دار الإفتاء المصرية، قالت عبر موقعها الرسمي، إن شهر رجب من الأشهر الحرم، التي ذكرها الله عَزَّ وجَلَّ في كتابه الكريم، إذ قال تعالى: ﴿إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ﴾.

صيام شهر رجب

وأكدت دار الإفتاء، أن الفقهاء أكدوا بشأن صيام شهر رجب أنه نافلةٌ يستحب فعلها، لذا فإن من المستحب أن يصوم المسلمون أول أيام شهر رجب.

وقالت دار الإفتاء إن شهر رجب من الأشهر الْمُعَظَّمة عند العرب، ومما ورد في فضل رجب من السنة النبوية: ما رواه النسائي وغيره من حديث سيدنا أُسَامَةَ بن زَيْدٍ رضي الله عنهما، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، لَمْ أَرَكَ تَصُومُ مِنَ شَهْرٍ مِنَ الشُّهُورِ مَا تَصُومُ مِنْ شَعْبَانَ، قَالَ: «ذَلِكَ شَهْرٌ يَغْفُلُ النَّاسُ عَنْهُ بَيْنَ رَجَبَ وَرَمَضَانَ».

دعاء شهر رجب

وهناك أكثر من صيغة يمكن ترديدها مع شهر رجب، كما في الأدعية الخاصة بالأيام العادية، ومنها:

- اللَّهُمَّ لا تَدَعْ لَنَا ذَنْبًا إِلاَّ غَفَرْتَهُ وَلا هَمًّا إِلاَّ فَرَّجْتَهُ وَلا دَيْنًا إِلاَّ قَضَيْتَهُ وَلا مَرِيضًا إِلاَّ شَفَيْتَهُ وَلا مُبْتَلَى إِلاَّ عَافَيْتَهُ وَلا ضَالًا إِلاَّ هَدَيْتَهُ وَلا غَائِباً إِلاَّ رَدَدْتَهُ وَلا مَظْلُوماً إِلاَّ نَصَرْتَهُ وَلا أَسِيراً إِلاَّ فَكَكْتَهُ وَلا مَيِّتاً إِلاَّ رَحِمْتَهُ وَلا حَاجَةً لَنَا فِيهَا صَلاحٌ وَلَكَ فِيهَا رِضاً إِلاَّ قَضَيْتَهَا وَيَسَّرْتَهَا بِفَضْلِكَ يَا أَكْرَمَ الأَكْرَمِينَ ولا حولا ولا قوه إلا بالله العلي العظيم.

- لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ الْحَلِيمُ الْكَرِيمُ، سُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِين، اللهم إني أَسْأَلُكَ مُوجِبَاتِ رَحْمَتِكَ وَعَزَائِمَ مَغْفِرَتِكَ وَالْغَنِيمَةَ مِنْ كُلِّ بِرٍّ وَالسَّلامَةَ مِنْ كُلّ إِثْمٍ، لا تَدَعْ لِي ذَنْبًا إِلا غَفَرْتَهُ وَلا هَمًّا إِلا فَرَّجْتَهُ وَلا حَاجَةً هِيَ لَكَ رِضًا إِلا قَضَيْتَهَا يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين.