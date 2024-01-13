خواطر الشيخ الشعراوي للاستعداد لشهر رمضان.. باق أقل من 60 يوما

مع بدء شهر رجب 1445 هجريا، اليوم، ينطلق العد التنازلي لشهر رمضان 2024، وهو أحب شهور السنة عند المسلمين في كل أنحاء العالم، حيث يتبقى أقل من 60 يوما على الشهر الفضيل.

موعد شهر رمضان 2024

يعد شهر رجب ثاني الأشهر الحرم، من 4 أشهر في العام الهجري، هي «محرم، رجب، ذو القعدة، ذو الحجة» وقدومه إيذان بقرب حلول شهر رمضان المعظم.

وبالحسابات الفلكية فإن غرة شهر رمضان 2024، يوم 11 مارس المقبل، ودائما ما يحرص المسلم على استغلال تلك الأيام المباركة في شهري رجب وشعبان، للاستعداد لاستقبال الشهر الفضيل، وكانت هناك خواطر للشيخ محمد متولي الشعراوي «رحمه الله» حول كيفية الاستعداد لأفضل شهور السنة، وانتهاز الفرصة للفوز بكل خيرات وبركة شهر رمضان.

كيفية استقبال شهر رمضان

وحول استقبال شهر رمضان، قال الشعراوي: «لا أحب أن يكون الاستقبال تقليديا، يأتي فيه العام بعد العام، فلو استقبلنا كل مناسبة بما يناسبها لتأصل الخُلق في الحياة، وتأصل الكمال في الوجود، ولم تتضارب حركة الحياة عند الأحياء».

وأضاف إمام الدعاة، في حلقة تليفزيونية ترجع لعام «1979»: «المولى عز وجل يطلب منا تكريما لهذا الحدث أن نستقبله بالصوم، أي الإمساك عن شهوتي البطن والفرج في نهار رمضان».

أما عن شهر رجب، فقال الإمام الشعراوي، إنه أحد الأشهر الحُرم، وهي الأشهر التي تحمي عزة الناس من الانكسار أمام غيرها، وتقريب الصلح بين المتخاصمين الرافضين للصلح، بسبب عزة نفس كل طرف منهم أمام الآخر.