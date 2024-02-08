إزالة 55 مخالفة بنطاق 11 مركزا في البحيرة (صور)

وجهت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات بكافة مدن ومراكز المحافظة لإزالة التعديات وسرعة تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة بكل حسم والتصدي للتعديات على الأراضي في البحيرة.

وشددت نائب محافظ البحيرة على التصدي لكل أشكال التعدي، وذلك ضمن الموجة الـ 22 لإزالة التعديات على أملاك وأراضي الدولة والأراضي الزراعية.

وأكدت «بلبع» على التنسيق بين كافة الأجهزة للحفاظ على أراضي أملاك الدولة والممتلكات العامة والخاصة، وإزالة أي تعديات عليها مع اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لردع المخالفين.

وفي هذا السياق شهدت مدن ومراكز محافظة البحيرة عدداً من الحملات لإزالة التعديات ضمن المرحلة الأولى من الموجة 22.

وأسفرت حملات إزالة التعديات عن إزالة 55 حالة تعد بإجمالي مساحة بلغت 12608 أمتار بنطاق 11 مركزًا عبارة عن:-

- 10 حالات تعدي بمساحة 8058 مترا مربعا بإيتاي البارود.

- 6 حالات تعدي بمساحة 1518 متر مربع بشبراخيت.

- 5 حالات تعدي بمساحة 800 متر مربع بحوش عيسى.

- حالتي تعدي بمساحة 740 مترا بوادي النطرون.

- 4 حالات تعدي بمساحة 624 مترا مربعا برشيد.

- 4 حالات تعدي بمساحة 462 مترا مربعا بدمنهور.

- 5 حالات تعدي بمساحة 194 مترا مربعا بكوم حمادة.

- 8 حالات تعدي بمساحة 114 مترا مربعا بالدلنجات.

- 3 حالات تعدي بمساحة 51 مترا مربعا بأبو المطامير.

- 4 حالات تعدي بمساحة 24 مترا مربعا بكفر الدوار.

- 4 حالات تعدي بمساحة 23 مترا مربعا بالرحمانية.