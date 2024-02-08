بعد «التصوير الجوي».. تحذير برلماني لمرتكبي المخالفات البنائية الجديدة

حذر النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين من استمرار حالة البناء العشوائي والمخالف في كثير من المحافظات، بزعم عدم صدور اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء.

ارتكاب مخالفات بنائية جديدة

وقال النائب عمرو درويش فى تصريحات لـ«الوطن» إن بعض المواطنين تسول له نفسه ارتكاب مخالفات بنائية جديدة، بزعم غياب القانون المنظم لذلك، وهو أمر ليس بصحيح، لا سيما وأن هناك نص في قانون التصالح في مخالفات البناء بموجبه يخول الحق في التصالح للكتل المبنية داخل المدن والقرى وتوابعهما، وذلك حتى التصوير الجوي في 15/ 10/ 2023، بناء على تقرير صادر من الأجهزة المختصة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.

وأضاف: «كل من يستكمل أعمال البناء والإسراع في التعلية للأدوار السكنية بشكل غير قانوني يجرى إزالته على الفور»، مسترشدا بأرقام الإزالات التي تمت على الأراضي الزراعية، والتي أعلنها وزير التنمية المحلية في اجتماعه مع رئيس مجلس الوزراء أمس.

اللائحة التنفيذية لقانون التصالح

وطالب أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب بضرورة إعلان الحكومة اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء، لاسيما وأن وزير العدل قد أعلن أمس عن الانتهاء من المسودة الاولي للائحة، قائلا إن الدولة تضرب من حديد على كل المخالفين، ولا يوجد أحد فوق المسؤولية مهما طال أمد الوقت.

وأشار إلى عقد لجنة لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب يوم 20 من الشهر الجاري اجتماعا مهما بهدف مناقشة الاشتراطات البنائية المعرقلة لمسيرة البناء في مصر، وذلك بناء على طلب الإحاطة الذي تقدمت به، موجها الدعوة إلى جميع الجهات التنفيذية، وفي مقدمتها وزارتي الإسكان والإدارة المحلية لسماع رؤيتهما.