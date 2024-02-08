حركة تغيير محدودة بـ8 مديريات زراعة في محافظة البحيرة

أصدر موفق محمود ساري وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة، القرار رقم 94، والذي يتضمن حركة تغييرات في قيادات مديرية الزراعة بالمحافظة، وجاءت كالآتي:-

- نقل المهندس محمد جمعة سرور القائم بتسيير أعمال مدير الإدارة الزراعية بمركز أبو حمص، لتسيير أعمال مدير الإدارة الزراعية بالدلنجات.

حركة تغييرات في مديرية الزراعة بالبحيرة

جرى نقل المهندس حاتم حمدي موسى الشيخ، القائم بتسيير أعمال مدير الإدارة الزراعية بالدلنجات، لتسيير أعمال الإدارة الزراعية بمركز حوش عيسى.

كما تم نقل المهندس يوسف عوض علي الشيخ، القائم بتسيير أعمال مدير الإدارة الزراعية بحوش عيسى لتسيير أعمال مدير الإدارة الزراعية بمركز أبو حمص، ونقل المهندس ممدوح السيد أبو دنيا القائم بتسيير أعمال مدير الإدارة الزراعية بكفر الدوار لتسيير أعمال مدير إدارة الأراضي والمياه بالمديرية، والمهندس إسماعيل عبد الستار شريف القائم بتسيير أعمال مدير إدارة التعاون الزراعي بدمنهور، لتسيير أعمال مدير الإدارة الزراعية بكفر الدوار، وتكليف المهندس محمد فتحي عمارة مشرف إدارتي تعاون دمنهور وأبو حمص لتسيير أعمال مدير إدارة التعاون الزراعى بدمنهور.

كما تم نقل المهندس محمد محمد الصعيدي القائم بتسيير أعمال مدير الإدارة الزراعية بمركز شبراخيت، لتسيير أعمال مدير الإدارة الزراعية بمركز الرحمانية، ونقل المهندس عماد حمدي جاب الله غازى القائم بتسيير أعمال مدير الإدارة الزراعية بمركز الرحمانية لتسيير أعمال مدير الإدارة الزراعية بمركز شبراخيت، وذلك لحين شغل هذه الوظائف بالطرق القانونية.