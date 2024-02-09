انطلاق الفصل الدراسي الثاني في 12 محافظة غدا

انتهت إجازة نصف العام 2024 رسمياً وفقاً للخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي 2024/2023، وينطلق غداً السبت 10 فبراير الفصل الدراسي الثاني في 12 محافظة، والتي لا تطبق إجازة السبت وهي محافظات «الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، شمال سيناء، كفر الشيخ، البحيرة، الإسماعيلية».

انطلاق الفصل الدراسي الثاني 2024

وتنطلق الدراسة بعد غد الأحد في جميع المدارس الحكومية والتجريبية والخاصة بمحافظات «القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، القليوبية، الشرقية، الغربية، المنوفية، دمياط، بورسعيد، السويس، البحر الأحمر، الوادي الجديد، جنوب سيناء، مرسى مطروح»، لتنتظم الدراسة بجميع المحافظات على مستوى الجمهورية.

الحصة الأولى عن تضحيات الشرطة

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تخصيص الدرس الأول الفصل الدراسي الثاني 2024 لكل المراحل التعليمية في المدارس، للحديث عن دور وتضحيات أفراد جهاز الشرطة لتحقيق الأمن والاستقرار في البلاد.

وقالت وزارة التربية والتعليم، إن ذلك في إطار حرص وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على المشاركة في احتفالات عيد الشرطة 2024، وحرص وزارة الداخلية على توطيد جسور الثقة والتعاون البناء مع المؤسسات والهيئات المختلفة بالدولة على أساس من المشاركة والمسئولية تجاه الوطن.

وأضافت وزارة التعليم، أن المدارس جاهزة لاستقبال الطلاب وتم الانتهاء من الصيانات البسيطة، واستلام الكتب الدراسية لبدء توزيعها مع أول يوم دراسة في الترم الثاني 2024.