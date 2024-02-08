«التعليم»: تدريس 3 دول بمناهج الترم الثاني للشهادة الإعدادية

وجّهت المديريات التعليمية خطابا للإدارات في الدول المختارة والمقررة بمنهج الدراسات الاجتماعية للصف الثالث الإعدادي العام للفصل الدراسي الثاني للعام 2023-2024، استعدادا لانطلاق الترم الثاني يوم السبت 10 فبراير وفقا للخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي.

وأوضحت المديريات التعليمية، أنّ الدول المقررة في مناهج الشهادة الإعدادية الترم الثاني بمادة الدراسات الاجتماعية هي «ألمانيا الاتحادية - جمهورية البرازيل الاتحادية - جمهورية نيجيريا الاتحادية».

ووجّهت المديريات في خطابها، باتخاذ اللازم نحو إبلاغ موجهي أوائل موجهي المرحلة الإعدادية لمادة الدراسات الاجتماعية، بإبلاغ معلمي مادة الدراسات الاجتماعية بجميع المدارس الإعدادية العامة.

وينطلق الترم الثاني يوم 10 فبراير للمدارس الحكومية والتجريبية والخاصة، وفقا للخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي 2023-2024، ويكون عدد أسابيع الدراسة في الفصل الدراسي الثاني 18 أسبوعا تحسب أيام الامتحانات من أيام الدراسة الفعلية للترم الثاني، كما يلي.

- 30 مايو.. نهاية الدراسة للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي.

- 25 مايو.. امتحانات صفوف النقل لجميع المراحل.

- 25 مايو.. امتحانات الشهادة الإعدادية.

- 22 يونيو.. امتحانات الثانوية العامة 2024.

- 1 يونيو.. امتحانات الدبلومات الفنية 2024 لجميع التخصصات الفنية.