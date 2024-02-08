هل زيادة الأجور والمعاشات في مارس بديلة عن علاوة يوليو 2024؟

انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، أسئلة واستفسارات كثيرة من رواد هذه المواقع، حول الزيادات الجديدة التي وجَّه بها الرئيس عبدالفتاح السيسي، في الحد الأدنى لأجور العاملين بالدولة، وأصحاب المعاشات الاجتماعية ومعاشات تكافل وكرامة، والعلاوة الدورية للمخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية.

صرف علاوة دورية في مارس

ومن بين الأسئلة التي كانت أكثر أهمية: هل زيادة الأجور والمعاشات بديلة عن زيادة يوليو 2024؟ وهل سيتم صرف علاوة جديدة في شهر يوليو المقبل غير العلاوة الدورية التي وجّه الرئيس السيسي بتبكير موعد صرفها من يوليو إلى مارس؟

تحاول «الوطن» توضيح الإجابة والرد على هذا التساؤل من خلال التفاصيل التي تتضمنتها توجيهات الرئيس، ووفقا لنصوص مواد قوانين العاملين بالدولة، وعلى رأسها قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، ولائحته التنفيذية الصادرة في شهر مايو 2017.

النحاس: الحصول على علاوة دورية مرة واحدة

من جانبه، أكد الدكتور صفوت النحاس، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الأسبق، وخبير التنمية الإدارية، أن العلاوة الدورية تقرر مرة واحدة فقط في العام، وفقا لقواعد مواد الخدمة المدنية، ولائحته التنفيذية، لافتا إلى أن المادة 37 من القانون، نصت على أحقية العامل بالجهاز الاداري للدولة، من المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، في الحصول على علاوة دورية مرة واحدة في الأول من شهر يوليو، بشرط أن يكون مضى على تعيينه في وظيفته عام ميلادي كامل.

وأضاف النحاس، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن توجيهات الرئيس بتبكير العلاوة الدورية، وقيمتها 10% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، و15% لغير المخاطبين، يأتي في إطار حرص الرئيس على تحقيق العاملين بالدولة لأكبر استفادة، مؤكدا أن العاملين سيستفيدون من قيمة العلاوة الدورية لمدة ثلاثة أشهر، وكأن الرئيس، قرر صرف منحة قيمتها 3 أشهر تضاف لمرتبات الموظفين، قيمتها تكون حسب الأجر الوظيفي والمكمل لكل موظف.

تابع النحاس، أن حزمة التوجيهات التي وجه بها الرئيس السيسي كإجراءات حماية اجتماعية للعاملين بالدولة، وأصحاب المعاشات، غير مسبوقة وتاريخية، لم تحدث من قبل في دولاب العمل الحكومي، والمعاشات.