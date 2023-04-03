جدول العلاوة الدورية والحوافز للموظفين بدءا من أبريل.. اعرف الزيادة كام

كشفت وزارة المالية صرف حزمة تحسين أجور العاملين في الدولة، وأصحاب الكادرات الخاصة، والمعاشات، اعتبارًا من شهر أبريل الجاري، حيث يتم احتساب العلاوة الدورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بدءًا من الأول من أبريل الحالي، بنسبة 8% من الأجر الوظيفي.

وترصد «الوطن»، في هذا التقرير، جدول زيادات العلاوة الدورية والحوافز للموظفين بدءًا من أبريل.

- احتساب العلاوة الدورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بحد أدنى 125 جنيهًا شهريًا، ودون حد أقصى.

- العلاوة جزءٌ من الأجر الوظيفي للموظف.

300 جنيه للدرجة الرابعة

- احتساب العلاوة الخاصة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بدءًا من الأول من أبريل الحالي بنسبة 15% من الأجر الأساسي لكل منهم أو ما يقابله من المكافأة الشاملة بحد أدنى 125 جنيهًا شهريًا، دون حد أقصى.

- زيادة الحافز الإضافي المقرر للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، والعاملين غير المخاطبين به بفئات مالية مقطوعة كتالي:

300 جنيه للدرجات المالية الرابعة فما دونها.

400 جنيه للدرجات المالية من الثالثة حتى الأولى.

- 500 جنيه للدرجات المالية من مدير عام فما فوقها، أو ما يُعادل كل منها.

- يستفيد من هذا الحافز من يعين من الموظفين أو العاملين بعد هذا التاريخ، ويُعد هذا الحافز جزءًا من الأجر المكمل أو الأجر المتغير لكل منهم بحسب الأحوال.

1000 جنيه حد أدنى

ووفقا لما قالته وزارة المالية، فإن الحد الأدنى لإجمالي الزيادات المقررة للعاملين بالدولة مبلغ ألف جنيه شهريًا، وفي الأحوال التي يقل فيها إجمالي ما يحصل عليه الموظف أو العامل «العلاوة الدورية أو الخاصة أو المنحة والحافز الإضافي» عن ألف جنيه يستحق الفرق بينهما تحت مسمى «علاوة الحد الأدنى للحزمة الاجتماعية» ويتم الاحتفاظ به جزء من الأجر المكمل أو المتغير، بحسب الأحوال.