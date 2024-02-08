منطقة كفر الشيخ الأزهرية: نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية متاحة بالمعاهد

أكد الدكتور عبد الناصر شهاوي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة كفر الشيخ الأزهرية، أنّه تسلم نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية لمعاهد كفر الشيخ للفصل الدراسي الأول للعام 2023 - 2024، وذلك بعد اعتمادها من الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، أمس الأربعاء.

نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية متاحة بالمعاهد

وأوضح «شهاوي»، أنّ نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية لمعاهد كفر الشيخ الأزهرية للفصل الدراسي الأول متاحة الآن بجميع المعاهد الأزهرية، معرباً عن أصدق التهاني والتبريكات للطلاب الناجحين بالشهادتين ولأولياء أمورهم، متمنياً تحقيق المزيد من التقدم والتميز والنجاح.

وتوجه «شهاوي» بالشكر والتقدير لجميع القائمين على أعمال الامتحانات بمنطقة كفر الشيخ الأزهرية وفريق عمل إدارة الامتحانات، ومديري المراحل التعليمية والموجهين العموم والأوائل، ورؤساء اللجان وكافة المشاركين بأعمال المراقبة والتصحيح، وكل من عاون في نجاح منظومة الامتحانات، وخروجها بالشكل اللائق والمُشرف لمعاهد المنطقة.

اعتماد نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية للفصل الدراسي الأول

واعتمد الدكتور محمد ‏الضويني، وكيل الأزهر الشريف، أمس الأربعاء، نتيجة الفصل الدراسي الأول للشهادتين الابتدائية والإعدادية ‏للعام الدراسي 2023 - 2024، حيث بلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للامتحان في العام الدراسي الحالي بالشهادة الابتدائية 185 ألفاً و908 طلاب، حضر منهم 183 ألفاً و842 طالباً وطالبة، وبلغ إجمالي الحاصلين على 50% فأكثر 178 ألفاً و179 طالباً وطالبة بنسبة 96.92%، فيما بلغ عدد الحاصلين على أقل من 50% 5 آلاف و663 طالباً وطالبة بنسبة 3.08%.

في حين بلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الشهادة الإعدادية 178 ألفاً و14 طالباً وطالبة، حضر منهم 173 ألفاً و28 طالباً وطالبة، وبلغ إجمالي الحاصلين على 50% فأكثر 140 ألفاً و40 طالباً وطالبة بنسبة 80.93%، والحاصلين على أقل من 50% 32 ألفاً و988 طالباً وطالبة بنسبة 19.07%.

موقع بوابة الأزهر الإلكترونية

وتيسيراً على طلاب الأزهر، تم نشر النتيجة على موقع بوابة الأزهر الإلكترونية، حتى يتمكن الطلاب وأولياء الأمور من معرفة النتيجة من خلال بوابة الأزهر عبر ‏الإنترنت، ومن خلال المعاهد التابع لها الطلاب والطالبات، من هنا.