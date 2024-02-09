3 تمارين رياضية لتقوية غضاريف الركبة.. تحميها من الضعف والتآكل

ضعف أو تآكل غضروف الركبة واحدة من مشاكل العظام التي لا يمكن الاستهانة بها أو تغافلها، وتزيد فرص الإصابة بها في حال ضعف عضلات الركبة أو الفخذ لذا يمكن الإشارة إلى بعض التمارين الرياضية التي تساعد في تقوية غضاريف الركبة.

دعم غضاريف الركبة

أوضح الدكتور أسامة فرج، أستاذ جراحة العظام بطب عين شمس، خلال حديثه لـ«الوطن»، أن هناك بعض التمارين الرياضية التي يمكن ممارستها لتقوية غضاريف الركبة، لحمايتها من الضعف والتآكل.

تمارين رياضية لتقوية غضروف الركبة

1- الضغط الثابت

من وضع الجلوس أو الاستلقاء على الأرض والركبة مفرودة تماما، شد القدم تجاهك، ثم اضغط الركبة للآسفل باتجاه الأرض، حافظ على الضغط 5 ثوان ثم أرخ، كرر التمرين للركبتين بالتناوب.

2- الرفع المستقيم

من وضع الاستلقاء والركبتين مفرودتين، شد القدم باتجاهك ثم ارفع كامل الساق والفخذ من السرير بارتفاع 3 بوصات مع إبقاء القدم مشدودة، حافظ على الارتفاع لمدة 5 ثواني ثم انزل الساق للأرض، وأرخي القدم، كرر التمرين للركبتين بالتناوب.

3- الرفع المحدود

من وضع الاستلقاء والركبتين مفرودتين، ضع وسادة أو فوطة بارتفاع 3 بوصات تحت الركبتين، شد القدم باتجاهك، وارفع الساق للأعلى، حافظ على الساق في الأعلى لمدة 5 ثوان، ثم أرخي الساق للأرض ثم القدم، كرر التمرين للركبتين بالتناوب.

أعراض ضعف وتآكل غضروف الركبة

وبحسب ما ورد على موقع مايو كلينك الطبي، فإن هناك بعض العلامات والأعراض التي تدل على ضعف أو تآكل غضروف الركبة، منها:

- إحساس بالفرقعة.

- التورُّم والتيبُّس.

- الشعور بالألم؛ خاصةً عند التواء أو دوران ركبتك.

- صعوبة في فرد الركبة بالكامل.

- الشعور بعدم ثبات الركبة.