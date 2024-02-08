تنفيذ 23 قرار إزالة بناء مخالف على أملاك الدولة في كفر الشيخ

تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أعمال الموجة الـ22 لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء بمراكز ومدن وقرى المحافظة، اليوم الخميس، بالتنسيق مع مديرية أمن كفر الشيخ، والجهات والأجهزة المعنية.

تنفيذ 23 قرار إزالة على أراضي أملاك الدولة

وقال المحافظ، إنّه تم تنفيذ 23 قرار إزالة على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، تضمنت تنفيذ 13 قرارا على مساحة 4 قراريط، «أملاك دولة»، وتنفيذ 10 قرارات إزالة تعدٍ على الأراضي الزراعية بمساحة 12 قيراطا و13 سهمًا، بقرى مركز سيدي سالم، خلال اليوم الثاني عشر من المرحلة الأولى من الموجة الـ22 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء.

وأكد محافظ كفر الشيخ، أنّ حملات الإزالات مكثفة ومتتالية لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، بنطاق المحافظة في وقت واحد، وتنفيذ الإزالة على هذه التعديات حتى سطح الأرض، تطبيقاً للقانون، لافتاً إلى تغليظ العقوبات تجاه المخالفين، تطبيقاً للقانون، والحفاظ على هيبة الدولة، وحماية أراضي أملاك الدولة والرقعة الزراعية.

وانطلقت الموجة الـ22 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية بكفر الشيخ، اعتباراً من يوم 27 يناير الماضي حتى 12 أبريل المقبل، وستكون على 3 مراحل، بالتنسيق مع أقسام ومراكز الشرطة وجميع جهات المحافظة.