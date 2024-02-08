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«المصريين الأحرار» بمطروح ينظم دورة عن الإسعافات الأولية والانتعاش القلبي الرئوي

كتب:

محمد أباظة
04:33 م | الخميس 08 فبراير 2024
دورة حزب المصريين الأحرار

دورة حزب المصريين الأحرار

نظمت أمانة التدريب والثقيف بحزب المصريين الأحرار بمطروح، دورة تدريبية على الإسعافات الأولية وذلك بمقر الأمانة المركزية للمحافظة.

ويأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتور عصام خليل رئيس الحزب، والتنسيق مع الدكتورة هبة واصل الأمين العام، وتحت إشراف سلطان أبو الشيخ الزعيري أمين المحافظة، وعلي اللحامي أمين التنظيم.

دورة تدريبية من المصريين الأحرار

قام فريق التدريب والتثقيف بحضور نورا رجب وميرفت ورابحة إبراهيم ونهى مجدي بتنظيم الدورة بحضور المدرب تامر علي سليم مدرب معتمد من النقابة العامة للتمريض.

تفاصيل الدورة

واستمرت التدريب ثلاث أيام متتالية استهدفت شرح مبادئ الإسعافات الأولية والانتعاش القلبي الرئوي وكيفية إسعاف حالات الغرق كيفية التعامل مع الحرائق.

وخصص التدريب للطالبات في الثانوية تمريض إيمانا من حزب المصريين الأحرار بدورهم الفعال الإيجابي في إنقاذ حياة المرضى وضرورة رفع المستوى التثقيفي لتلك الفئة.

وفي نهاية الدورة قام سلطان الشيخ الزعيري أمين محافظة مطروح وعضو الهيئة العليا، وأمين التنظيم علي اللحامي بتكريم عدد من القائمين على الدورة وتسليم الشهادات المعتمدة للمتدربين.

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محمد أباظة
بقلم محمد أباظة

محرر بقسم المتابعة الإخبارية، متخصص في الفيتشرات النوعية والتقارير المصنوعة- حاصل على بكالوريوس إعلام ـ قسم صحافة ـ تقدير عام امتياز.