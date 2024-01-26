«المصريين الأحرار»: الإدارة الجيدة هي العمود الفقري لاقتصاد الدول

قالت الدكتورة هبة واصل، مقرر مساعد لجنة الدين العام وعجز الموازنة وأمين عام حزب المصريين الأحرار، إن هناك حاجة ملحة للبدء في حوار اقتصادي أعمق وأشمل وفق دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

حاجة ملحة للبدء في حوار اقتصادي أعمق

وأوضحت أن الاقتصاد والإدارة الآن من الملفات التي يتعين على الدولة الوقوف عليها، وذلك بالبحث عن القيادات الكفء لشغل المناصب الوزارية ، قائلة: «سبق ولمح الرئيس عبد الفتاح السيسي في خطابه، أن هناك العديد من الاقتصاديين يتحدثون عن حلول ولكن من يستطيع التنفيذ».

وشددت على أن المرحلة الراهنة ليس بها حيز من الوقت للتجارب، فمن يتم اختياره لتولي حقبة وزارية، لابد وأن يكون له مؤهلات علمية وباع من النجاحات في الاقتصاد والإدارة.

الإدارة الجيدة العمود الفقري لاقتصاد الدول

وأشارت إلى أن الإدارة الجيدة هي العمود الفقري لاقتصاد الدول، والخلل في الاقتصاد يحتاج لإعادة هيكلة، لرفع الإنتاجية وزيادة الفرص الاستثمارية والدخول في صناعات جديدة.

ودعت إلى ضرورة تطبيق نموذج الإقليم الاقتصادي من خلال هيئة وزارة الاقتصاد التي تستحدث، وتكون أولى مهامها القضاء على البيروقراطية التي تعوق التنمية الاقتصادية، ويكون لها صلاحيات تحقيق اللامركزية الاقتصادية على المستوى القومي، بمعنى التوسع في الأقاليم لدفع التطور والتنمية الاقتصادية والمجتمعية معا.