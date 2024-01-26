رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

معرض القاهرة الدولي للكتاب

«المصريين الأحرار»: الإدارة الجيدة هي العمود الفقري لاقتصاد الدول

كتب:

يسرا البسيوني
02:16 م | الجمعة 26 يناير 2024
أمين عام حزب المصريين الأحرار

أمين عام حزب المصريين الأحرار

قالت الدكتورة هبة واصل، مقرر مساعد لجنة الدين العام وعجز الموازنة وأمين عام حزب المصريين الأحرار، إن هناك حاجة ملحة للبدء في حوار اقتصادي أعمق وأشمل وفق دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

حاجة ملحة للبدء في حوار اقتصادي أعمق

وأوضحت أن الاقتصاد والإدارة الآن من الملفات التي يتعين على الدولة الوقوف عليها، وذلك بالبحث عن القيادات الكفء لشغل المناصب الوزارية ، قائلة: «سبق ولمح الرئيس عبد الفتاح السيسي في خطابه، أن هناك العديد من الاقتصاديين يتحدثون عن حلول ولكن من يستطيع التنفيذ».

وشددت على أن المرحلة الراهنة ليس بها حيز من الوقت للتجارب، فمن يتم اختياره لتولي حقبة وزارية، لابد وأن يكون له مؤهلات علمية وباع من النجاحات في الاقتصاد والإدارة.

الإدارة الجيدة العمود الفقري لاقتصاد الدول

وأشارت  إلى أن الإدارة الجيدة هي العمود الفقري لاقتصاد الدول، والخلل في الاقتصاد يحتاج لإعادة هيكلة، لرفع الإنتاجية وزيادة الفرص الاستثمارية والدخول في صناعات جديدة.

ودعت إلى ضرورة تطبيق نموذج الإقليم الاقتصادي من خلال هيئة وزارة الاقتصاد التي تستحدث، وتكون أولى مهامها القضاء على البيروقراطية التي تعوق التنمية الاقتصادية، ويكون لها صلاحيات تحقيق اللامركزية الاقتصادية على المستوى القومي، بمعنى التوسع في الأقاليم لدفع التطور والتنمية الاقتصادية والمجتمعية معا.

اقرأ المزيد:

هبة واصل: الرئيس السيسي جعل المواطن يشعر بما قدمته الدولة خلال السنوات الماضية

هبة واصل: على الدولة التوسع في فرض الضرائب أفقيا وليس رأسيا

هبة واصل: مشروعات البنية التحتية قللت تأثير الأزمات الاقتصادية العالمية على مصر

أيمن محسب: الحوار الوطني قدم خدمات اقتصادية لمصر لم تكن موجودة (فيديو)
بقلم يسرا البسيوني