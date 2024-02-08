«الأرصاد» تعلن حالة الطقس الأيام المقبلة.. هل يستمر ارتفاع درجات الحرارة؟

أوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في بيان لها درجات الحرارة الأيام المقبلة والظواهر الجوية المتوقعة من يوم الجمعة 9 فبراير إلى الأربعاء 14 فبرير 2024، ويتوقع خبراء الأرصاد أنه من المتوقع أن يكون هناك كثافة في الشبورة المائية تصل حد الضباب على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وأضافت هيئة الأرصاد أنه من المتوقع أن يكون الطقس في الأيام المقبلة مائل للدفء نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، بينما يكون شديد البرودة ليلا، ويتكون الصقيع على المزروعات في وسط سيناء، يصاحبها بعض الظواهر الجوية.

الظواهر الجوية في الأيام المقبلة

ومن المتوقع حدوث شبورة مائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وفي مناطق غرب البلاد تشهد نشاط الرياح، وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة على فترات متقطعة.

وعن يوم الاثنين 12 فبراير، فمن المتوقع أن تشهد مناطق السواحل الشمالية الغربية أمطارا خفيفة على فترات متقطعة، وهذا يمكن أن يحدث بنسبة 30%، كما يظهر نشاط الرياح مثيرة لأتربة والرمال على مناطق القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد.

كذلك تشهد مناطق القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد نشاط الرياح على فترات متقطعة يوم الثلاثاء، وسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

وفي السطور التالية سنعرض درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة من الهيئة العامة للأرصاد الجوية كالآتي:

الجمعة 9 فبراير

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 22 والصغرى 12 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 20 والصغرى 10 درجات مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 26 والصغرى 14 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 23 والصغرى 7 درجات مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 27 والصغرى 10 درجات مئوية.

السبت 10 فبراير

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 10 والصغرى 21 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 20 والصغرى 12 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 24 والصغرى 14 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 22 والصغرى 8 درجات مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 25 والصغرى 11 درجة مئوية.

الأحد 11 فبراير

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 23 والصغرى 14درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 21 والصغرى 13 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 25 والصغرى 15 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 24 والصغرى 10 درجات مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 27 والصغرى 12 درجة مئوية.