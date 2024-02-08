شهدت معظم محافظات مصر إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 الترم الأول خلال الأيام القليلة الماضية، وحددت مديريات التربية والتعليم أماكن التظلمات من نتيجة الشهادة الإعدادية في القاهرة وجميع المحافظات للطلاب وأولياء الأمور.

أماكن التظلمات على نتيجة الشهادة الإعدادية في القاهرة وجميع المحافظات

ويستعرض الوطن أماكن التظلمات على نتيجة الشهادة الإعدادية في القاهرة وجميع المحافظات والتي تم تحديدها لمدة 15 يوما متواصلة لإعادة رصد الدرجات وإعلانها للطلاب فور الانتهاء من عملية التصحيح وإعادة الرصد.

أماكن التظلمات على نتيجة الشهادة الاعدادية في القاهرة الكبري

وأعلنت مديرية التربية والتعليم في القاهرة عن أماكن التظلمات على نتيجة الشهادة الإعدادية في القاهرة الكبرى داخل جميع الإدارات التعليمية التابع لها الطالب، عبر دفع رسوم التظلمات بعد تقديم الأوراق المطلوبة، وهي صورة البطاقة الشخصية لولي أمره والمواد المطلوب التظلم عليها وتحديد موعد للطالب مع ولي أمره فقط للجنة إعادة التصحيح.

كما أعلنت مديرية التربية والتعليم في الجيزة، عن إتاحة التظلم إلكترونيا بطباعة أوراق التظلم في المواد المحددة، والتوجه بها للإدارة التعليمية التابع لها الطالب وتقديمها ودفع الرسوم المستحقة لإعادة التصحيح.

أماكن التظلمات من نتيجة الشهادة الإعدادية في المحافظات

وفي محافظات الجمهورية المختلفة أتاحت وزارة التربية والتعليم أماكن التظلمات على نتيجة الشهادة الإعدادية في القاهرة وجميع المحافظات كالآتي:

محافظات الدلتا

محافظة القليوبية: مديرية التربية والتعليم في القليوبية.

محافظة المنوفية: مديرية التربية والتعليم في المنوفية والإدارات التعليمية التابعة لها.

محافظة الغربية: مديرية التربية والتعليم في مدينة طنطا.

محافظة الدقهلية: مديرية التربية والتعليم في مدينة المنصورة.

محافظة الشرقية: مديرية التربية والتعليم في مدينة الزقازيق، والإدارات التعليمية في المراكز التابعة للمحافظة.

محافظات مدن القناة

محافظة بورسعيد: مديرية التربية والتعليم في بورسعيد.

محافظة الإسماعيلية: مديرية التربية والتعليم في مدينة الإسماعيلية.

محافظة السويس: مديرية التربية والتعليم في محافظة السويس.

محافظة شمال سيناء: مديرية التربية والتعليم في مدينة العريش والإدارات التعليمية في المدن.

محافظة جنوب سيناء: مديرية التربية والتعليم في الطور والإدارات التعليمية في شرم الشيخ ورأس سدر ونويبع ودهب وأبورديس.

محافظات غرب الدلتا

محافظة مطروح: مديرية التربية والتعليم في مطروح.

محافظة الإسكندرية: الإدارات التعليمية في مدن محافظة الإسكندرية.

محافظة البحيرة: مديرية التربية والتعليم والإدارة التعليمية التابعة لها.

محافظة كفر الشيخ: مديرية التربية والتعليم في كفر الشيخ.

محافظة دمياط: مديرية التربية والتعليم في مدينة دمياط.

محافظات الصعيد

محافظة الفيوم: مديرية التربية والتعليم في مدينة الفيوم.

محافظة بني سويف: مديرية التربية والتعليم في مدينة بني سويف.

محافظة أسيوط: مديرية التربية والتعليم في مدينة أسيوط.

محافظة سوهاج: مديرية التربية والتعليم في مدينة سوهاج.

محافظة قنا: مديرية التربية والتعليم في مدينة قنا.

محافظة الأقصر: مديرية التربية والتعليم في مدينة الاقصر.

محافظة المنيا: مديرية التربية والتعليم في مدينة المنيا.

محافظة أسوان: مديرية التربية والتعليم في مدينة أسوان.