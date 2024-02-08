موعد وإجراءات تظلمات الشهادة الإعدادية 2024 بمحافظة قنا

أعلنت مديرية التربية والتعليم بقنا، موعد استقبال تظلمات نتيجة الشهادة الإعدادية 2024، إذ تبدأ الأحد المقبل 11 فبراير، بواقع 35 جنيهًا للمادة الواحدة، عقب اعتماد نتيجة الصف الثالث الإعدادي للفصل الدراسي الأول، بنسبة نجاح 85.77%، .

وأوضح الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، في بيان اليوم، أنّ تظلمات نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 في محافظة قنا، ستستمر لمدة 15 يومًا.

إجراءات تظلمات الشهادة الإعدادية بقنا

وأشار إلى أنه يجب أنّ يسدد ولي الأمر، مبلغ 35 جنيهًا لكل مادة في تظلمات الشهادة الإعدادية بقنا، وذلك للمعاون المالى بالمديرية، أو يوجه حوالة بريدية بالرقم القومي الخاص بالطالب، باسم مديرية التربية والتعليم بنفس القيمة عن كل مادة يريد التظلم عنها، وذلك في إدارة التعليم الابتدائي بالمديرية.

نسب نجاح الشهادة الإعدادية في قنا

وكان اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، قد اعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2023-2024، بنسبة نجاح 85.77%، وبلغت نسبة نجاح القسم المهني 88.5%، والصم وضعاف السمع 88.5%، والمكفوفين بنسبة نجاح 87.5%.