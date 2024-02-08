نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 في الفيوم عبر «الوطن».. احصل عليها الآن

تنشر «الوطن» نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 في الفيوم، وذلك بعد أنّ اعتمد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الإقليم، النتيجة قبل قليل، بنسبة نجاح بلغت 78.9%، وذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والدكتور محمد التوني معاون المحافظ والمتحدث الرسمي للمحافظة، والدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة.

وأكد «الأنصاري» أنّ 33 طالبًا وطالبة حصلوا على الدرجات النهائية في نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 محافظة الفيوم، إذ بلغ عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الشهادة الإعدادية الترم الأول، نحو 64848 طالبًا وطالبة.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 في الفيوم

ويمكن للطلاب والطالبات معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 محافظة الفيوم، عبر جريدة الوطن من خلال رابط سريع وشغال عبر الضغط من خلال الضغط «هنا».

78.9% نسبة نجاح الإعدادية بالفيوم

وأوضح محافظ الفيوم، أنّ 33 طالبًا وطالبة حصلوا على الدرجة النهائية في نتيجة الشهادة الإعدادية بالفيوم، بينما حصل 50 ألفًا و66 طالبًا وطالبة على درجات أكثر من 50% بإجمالي نسبة نجاح 78.9%، ونحو 33 طالبًا حصلوا على الدرجة النهائية، وبلغت نسبة النجاح في مدارس المكفوفين 81.5%، والصم وضعاف السمع 100%، والإعدادية المهنية 87%.

شرق الفيوم تتصدر نتيجة الإعدادية

وجاء ترتيب الإدارات التعليمية وفق نسب النجاح وبالنسبة للإدارات التعليمية، جاء ترتيبها كالتالي بناءً على نسب النجاح:

- نسبة النجاح في الشهادة الإعدادية في إدارة شرق الفيوم التعليمية: 88,85%.

- نسبة النجاح في الشهادة الإعدادية في إدارة غرب الفيوم التعليمية: 88,13%.

- نسبة النجاح في الشهادة الإعدادية في إدارة سنورس التعليمية: 78,43%.

- نسبة النجاح في الشهادة الإعدادية في إدارة أبشواي التعليمية: 76,29%.

- نسبة النجاح في الشهادة الإعدادية في إدارة إطسا التعليمية: 73,69%.

- نسبة النجاح في الشهادة الإعدادية في إدارة يوسف الصديق التعليمية: 73,60%.

- نسبة النجاح في الشهادة الإعدادية في إدارة طامية التعليمية: 72,99%.

موعد تظلمات الشهادة الإعدادية

وشدد محافظ الفيوم، على مدير مديرية التربية والتعليم، بضرورة تجهيز مجموعات عمل في كل إدارة تعليمية بشكل سريع، بناءً على التوزيع الجغرافي للطلاب، لتلقي التظلمات تيسيرًا على أولياء أمور، وذلك بدءًا من السبت المقبل 10 فبراير 2024، على أن تستمر لمدة أسبوعين وتنتهي 25 من نفس الشهر، برسوم تظلم 35 جنيهًا للمادة الواحدة.