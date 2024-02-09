3 عادات خاطئة تؤدي إلى انفجار «حلة الضغط».. احذرها

تعد «حلة الضغط» من الأجهزة المهمة، التي تسعى كل فتاة إلى اقتنائها، لأنها توفر الوقت، عند طهي اللحوم والأطعمة التي تحتاج إلى وقت طويل للتسوية، ولكن هناك عادات خاطئة، قد تؤدي إلى انفجار الحلة، وإحداث حروق بالغة للشخص، وقد تصل إلى الوفاة، في بعض الأحيان.

هناك عادات خاطئة قد تؤدي إلى انفجار «حلة الضغط»، وحدوث حروق صعبة بالجسم، يمكنها أن تتفاقم إلى وفاة الشخص، بحسب ما أوضحه موقع wattsguerra.

عادات خاطئة تؤدي إلى انفجار حلة الضغط

عدم إحكام الغطاء الخاص بـ«حلة الضغط»، مما يؤدي إلى تسرب محتويات الطبخ، وخروجها من الحلة، وهي من العادات الخاطئة التي تؤدي إلى انفجارها.

أما العيب الثاني فهو يتعلق بشراء نوع من «حلل الضغط»، غير جيد مما يؤدي إلى حدوث مشكلات، وتلف «الحلة» تمامًا، لأنها قد تسمح بالفتح المبكر للوعاء أثناء الضغط العالي، وفي هذه الحالة يحدث انفجار، يؤدي إلى حروق في وجه وجسد الشخص، قد يصعب علاجها، وقد يتوفر الأمر إلى وفاة الشخص.

هناك ثقوب في «حلة الضغط»، تساعد على التنفيس بشكل معين، وكتمان هذه الثقوب يؤدي إلى كتمان الضغط، بشكل كبير جدًا، مما يؤدي إلى انفجار «حلة الضغط».

نصائح استخدام حلة الضغط

يجب تنظيف «حلة الضغط» جيدًا قبل استعمالها، وعند تنظيفها بالماء والصابون الخاص بالأطباق، يجب تركها حتى تجف تمامًا من المياه، أو تجفيفها بواسطة مناديل أو فوطة نظيفة، ثم استخدامها في تسوية الطعام.

تعد أفضل نصيحة هي عدم ملء «حلة الضغط» بالكامل، إذ يجب ترك الثلث فارغ، أي ملء الثلثين فقط، حتى لا يحدث كتم للثقوب الموجودة في غطاء «الحلة»، ويحدث تفريغ مناسب، طوال مدة التسوية، يحمي «الحلة» من الانفجار.