5 أجهزة منزلية تتسبب في زيادة الأحمال الكهربائية.. احذرها

في ظل تحول العدادات الكهربائية إلى العمل بالكارت مسبق الدفع، بات من الضروري أن نحرص على ترشيد استهلاك الكهرباء، وذلك من خلال استخدام الأجهزة الكهربائية بحكمة وعناية، وتجنب زيادة الأحمال التي قد تؤثر على النظام الكهربائي للوحدة السكنية، وتزيد من تكلفة الفاتورة.

وفي هذا الصدد، حذر أشرف نصير استشاري الطاقة المتجددة، وكيل لجنة الطاقة بالنقابة العامة للمهندسين، من بعض الأجهزة المنزلية التي قد تزيد من استهلاك الكهرباء، وتسبب أحمالا زائدة.

زيادة الأحمال على الكهرباء

وأوضح نصير لـ«الوطن» أنّ الاستعمال الخاطئ لبعض الأجهزة في المنازل، قد يؤدي إلى زيادة الأحمال على الكهرباء، وبالتالي زيادة الفاتورة، والتأثير على العمر الافتراضي للأجهزة، ومن الأجهزة التي يجب التعامل معها بحذر شديد وطريقة استرشادية «الكاتل أو البويلر»، الغسالات، الثلاجة، السخان المكواة.

أجهزة تسبب زيادة أحمال

وقدّم وكيل لجنة الطاقة بالنقابة العامة للمهندسين، عدة نصائح وتحذيرات عند استخدام الأجهزة الكهربائية، حتى نقلل من الأحمال على الكهرباء ونطيل في عمر الأجهزة، جاءت كالتالي:

الكاتل أو البويلر:

الاسترشاد في استهلاكه وعدم استعماله لتسخين كميات المياه البسيطة، ونزع الفيشة بعد الانتهاء من استعماله.

الغسالة:

عدم تشغيل المجفف وغسل كل الكميات معا على مرة واحدة، وذلك لأن تشغيل الغسالة على فترات قصيرة يقلل من كفاءتها ويزيد استهلاك الكهرباء.

الثلاجة:

عدم فتح وإغلاق الباب دون منفعة لأن ذلك يؤثر على برودة الثلاجة، ويبعدها عن الحائط حتى لا يتأثر ماتور الثلاجة، وبالتالي يقصر عمرها.

السخان:

تشغيل السخان فقط في حالة استخدامه والحاجة إلى تسخين المياه، ولا نتركه يعمل بشكل دائم دون الحاجة إليه، لأن ذلك يزيد من استهلاك الكهرباء والمياه معًا.

المكواة :

عدم استعمال المكواة على فترات قصيرة أو للكميات القليلة من الملابس، وذلك حتى لا يستهلك الماتور ولا يزيد استهلاك الكهرباء.