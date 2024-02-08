«بيطري المنوفية»: تطوير 34 مركزا لإنتاج الألبان على مستوى المحافظة

أكد الدكتور رفعت حماد مدير مديرية الطب البيطري بمحافظة المنوفية، أن هناك تطويرا في جميع مراكز الألبان الجديدة بجميع مراكز المحافظة، وعددها 34 موزعين على 10 مراكز، مؤكدا أن الدولة المصرية تهتم بتربية المواشي للاستفادة منها في إنتاج الألبان للحفاظ على الأمن الغذائي القومي.

فوائد مراكز الألبان

وتابع «حماد» في تصريحات لـ«الوطن»، أن هناك فوائد كثيرة لمراكز الألبان، ومنها تقليل نسبة التلوث البيئي، وحفظ الألبان بطريقة سليمة وصحية وحمايتها لحين بيعها للمواطن.

متابعة ورقابة الأسواق

وأشار مدير الطب البيطري بمحافظة المنوفية، إلى أن هناك حملات مستمرة على الأسواق والمخابز والمحلات التجارية على مدار اليوم، لضبط الأسواق من المخالفات التي تضر بصحة المواطن، فضلا عن الرقابة على أسواق المواشي في جميع مراكز المحافظة لمنع انتشار الأمراض.