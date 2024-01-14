أرخص أماكن لبيع منتجات الألبان بالشرقية.. تبدأ من 3 جنيهات

يهتم المواطنون بشراء منتجات الألبان بأسعار مخفضة وجودة مرتفعة، لذا تهتم الدولة بتوفير الألبان ومشتقاتها في منافذ بالمحافظات، لحصول المواطنين عليها بأقل تكلفة لتحقيق كفاية ذاتية وتخفيفا عن كاهلهم.

تستعرض «الوطن» أرخص أماكن وأسعار بيع منتجات الألبان بالمحافظات عام 2024، خلال سطور التقرير التالي، تلك أرخص أسعار منتجات الألبان، التي تتوافر أمام المواطنين للشراء منها.

- تعرض منافذ وزارة الزراعة منتجات الألبان ومشتقاتها بأسعار مخفضة مقارنة بالأسعار بالمحلات التجارية.

- تعرض مديريات الزراعة في المنافذ الخاصة بها، مشتقات الألبان من جبن قريش، ألبان، حليب رايب، زبادي بأسعار مخفضة.

- تعرض مدارس الزراعة منتجاتها الخاصة من مشتقات الألبان في المنافذ الخاصة بها، الموزعة في المحافظات بأسعار مخفضة.

- منافذ التموين والمجمعات الاستهلاكية التابعة للشركة العامة للتجارة الداخلية.

- منافذ كليات الزراعة بالمحافظات.

- تصل عدد منافذ وزارة الزراعة «الثابتة» 243 منفذا، والمتحركة 32.

وقال محمد راضي مدير مدرسة الزراعة بمدينة الزقازيق في محافظة الشرقية، في حديث خاص لـ«الوطن»، إن المواطن يمكنه الحصول على منتجات الألبان، ومشتقاتها بأرخص الأسعار من عدة فروع، بجميع المحافظات، موضحا أسعار منتجات الألبان كالتالي:

أرخص أماكن شراء منتجات الألبان بالمحافظات

سعر كيلو لبن حليب 20 جنيها.

سعر كيلو لبن رايب 22 جنيها.

سعر علبة زبادي 5 جنيهات.

سعر علبة أرز بلبن كبير 20 جنيها.

سعر علبة أرز بلبن صغير 10 جنيهات.

سعر كيلو قشدة «قشطة» 160 جنيها.

سعر أيس كريم يبدأ من 3 جنيهات.

سعر كيلو جبنة دمياطي 120 جنيها.

سعر كيلو جبنة رومي 200 جنيها.