ضبط 3 أطنان لبن بودرة وأرز مجهولة المصدر في حملة تموينية بالمنوفية

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية في محافظة المنوفية برئاسة أسامة عز الدين وكيل المديرية حملة على مركزي أشمون وسرس الليان وضبط عدد من المخالفات وتحرير 3 محاضر ضد المسئولين .

ضبط طن أرز مجهول المصدر

وأسفرت الحملة عن ضبط محل بقالة في شارع المدرسة الثانوية بـ سرس الليان وبحوزته كمية وقدرها طن أرز ابيض حر دون مستندات ومجهول المصدر، وتمّ تحرير محضر جنحة رقم 147 لسنه 2024 قسم سرس الليان ضد المدير المسئول.

كما جرى ضبط صاحب محل بشارع حسام الدين بمدينة سرس الليان وبحوزته 15 شيكارة نخالة ناعمة، وزن الشيكارة 50 كيلوجرامًا دون مستندات مجهولة المصدر، وتمّ تحرير محضر جنحة رقم 288 لسنة 2024 مركز شرطة سرس الليان ضد المدير المسئول.

ضبط 2 طن لبن بودرة مجهول المصدر

وأسفرت الحملة كذلك عن ضبط سلع غذائية في قرية النعناعية التابعة لمركز أشمون وبحوزته 2 طن لبن بودرة منزوع الدسم دون مستندات مجهول المصدر، وتم تحرير محضر جنحة رقم 1013 لسنة 2024 مركز شرطة اشمون ضد صاحب مخزن.