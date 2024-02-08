حالة الطقس غدا.. ظاهرة جوية تضرب 11 محافظة فجراً وتحذير للمسافرين

أعلنت غرف العمليات المركزية في المحافظات، حالة الطقس غدا الجمعة، إذ تتعرض بعض الطرق إلى تأثير ظاهرة الضباب الكثيف على الطرق الرئيسية والفرعية القريبة من المسطحات المائية، والتي تربط بين القاهرة ومحافظات الوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية والغربية، على أن يسود طقس دافئ نهاراً على القاهرة الكبرى دافئ على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وحول حالة الطقس غدا في المحافظات، أوضح بيان غرف العمليات المركزية تعرض 11 محافظة «البحيرة، الإسكندرية، مطروح، كفر الشيخ، دمياط، الإسماعيلية، بورسعيد، الغربية ، الشرقية، الدقهلية، المنوفية» إلى ظاهرة الضباب الكثيف على الطرق وسط تحذيرات للمواطنين والمسافرين بتوخي الحذر أثناء القيادة نظرا لحجب الرؤية الأفقية أحيانا.

حالة الطقس غدا في المحافظات

ويتكون الصقيع على المزروعات في سيناء، وتسجل درجة الحرارة الصغرى للمدن الجديدة في القاهرة الكبرى بين 10 إلى 11 درجة، وفيما يتعلق بحركة الأمواج في البحر الأحمر تكون معتدلة إلى خفيفة وتصل إلى 1.75 متر، وفي البحر المتوسط تكون معتدلة تصل إلى 1.25 متر.

درجات الحرارة في المحافظات

وفيما يتعلق بدرجات الحرارة في المحافظات غداً الجمعة جاءت كالآتي:-

القاهرة الكبرى والوجه البحري العظمى 22 درجة والصغرى 12 درجة.

السواحل الشمالية الغربية العظمى 20 درجة والصغرى 10 درجات.

السواحل الشمالية الغربية العظمى 20 درجة والصغرى 11 درجة.

جنوب سيناء والبحر الأحمر العظمى 26 درجة والصغرى 14 درجة.

شمال الصعيد العظمى 23 درجة والصغرى 7 درجات.

جنوب الصعيد العظمى 27 درجة والصغرى 10 درجات.