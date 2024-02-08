قيادي بـ«المصريين»: حزمة الحماية الاجتماعية أثلجت قلوب المواطنين

ثمن عماد علي سليمان، أمين عام حزب «المصريين» بسوهاج، قرارات حزمة الحماية الاجتماعية التي أصدرها الرئيس عبدالفتاح السيسي، مؤكدًا أنها ستساهم في تخفيف أعباء المعيشة الذي يعيشها المصريون في ظل هذه الظروف الاقتصادية الحالية الصعبة، موجهًا الشكر للرئيس السيسي على هذه القرارات التي أثلجت القلوب وأكدت أن القيادة السياسية تشعر بما يشعر به الشعب.

القيادة السياسية

وقال «سليمان»، إن قرارات الرئيس السيسي تستهدف الفئات البسيطة، وتُعد خطوة مهمة وفاعلة من القيادة السياسية لدعم الفئات غير القادرة، مؤكدًا أن تنفيذ أكبر حزمة عاجلة للحماية الاجتماعية اعتبارًا من الشهر المقبل خطوة جريئة من القيادة السياسية تعكس انحياز الرئيس للشارع المصري والفئات الأكثر احتياجًا ومحدودي الدخل.

كاهل المواطنين

وأضاف أمين عام حزب «المصريين» بسوهاج أن هذه القرارات جاءت من واقع إدراك القيادة السياسية لحجم الأعباء والتحديات التي تقع على كاهل المواطنين في ظل موجات ارتفاع الأسعار والتضخم التي تشهدها البلاد في الوقت الراهن، مثمنًا توقيت اتخاذ هذه السلسلة من القرارات المتتالية التي تصدرها القيادة السياسية حول الحماية الاجتماعية والتي لم يسبق لها مثيل.

وأكد عماد علي سليمان في بيانه أن القيادة السياسية دائمًا ما تسعى إلى تخفيف آثار الأزمة العالمية على المواطنين على الرغم من الضغوط على الموازنة العامة وارتفاع معدلات التضخم عالميًا إلا أن مصر رغم الأزمات الاقتصادية العالمية وغيرها تمضي بثبات نحو بناء الجمهورية الجديدة مع وضع غطاء أمان وحماية للطبقات الفقيرة في الوقت الذي ألغت فيه دول كبيرة أي سُبل لدعم مواطنيها.