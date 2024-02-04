لماذ يشعر المصريون بالدفء في أبرد شتاء منذ سنوات؟.. مفاجأة في طقس الساعات المقبلة

بدأ الجو يتغير تدريجيًا على الرغم من وجود صقيع في بعض المناطق؛ فبعد الشعور بالبرودة الشديدة أصبح الدفء يعم على الجميع، فما السر على الرغم من أن ما تمر به البلاد هو أصعب شتاء منذ سنوات، في ظل تقلبات جوية عنيفة بين الحين والآخر تؤثر على صحة فئات معينة أهمهم ضعاف المناعة والحوامل والأطفال الذين سرعان ما يصابون بنزلات البرد.

خبير يكشف سر الشعور بالحرارة في أبرد شتاء

وقال الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية في تصريحات لـ«الوطن»: «سر الشعور بالحر هو إن مع بداية هذا الأسبوع الذي بدأ بالأمس هناك تحسن في درجات الحرارة، وارتفاع طفيف فيها عن الأسبوع الماضي الذي شهد أمطارا وصلت لغزيرة في بعض الأماكن، هذه الفترة الطقس شهد تحسنا في الحرارة بالنهار وبرد شديد بالليل تصل حد الصقيع في الصحراء والمرتفعات مثل سيناء، وسبب ارتفاع الحرارة هو تغير مصادر الكتلة الهوائية عن التي كنا نتأثر بها الأسبوع الماضي، سرعات الرياح قلت وتجعلنا نشعر بانخفاض الحرارة، ومنذ غد هناك ارتفاع طفيف على كل الأنحاء، وبنهاية الأسبوع تصل درجة الحرارة إلى 23 على القاهرة».

هل يجب تخفيف الملابس؟

وفي تصريحات لـ«الوطن» قدم الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، نصائح بشأن الملابس التي تناسب الفترة الحالية كالتالي:

-ارتداء الملابس الشتوية يجب أن تكون من عدة طبقات، حتى تسمح بمساحات من الهواء بين الجلد والجو البارد.

-يسمح تعدد الطبقات بالمرونة خلال الحركة، ويحسن الدورة الدموية، ما يساعد على الحفاظ على درجة الحرارة.

-يفضل أن تكون ملابس الشتاء ذات ثلاث طبقات، طبقة داخلية قطنية رقيقة تساعد على نقل الرطوبة بعيدًا عن الجسم، وتحفظ البشرة جافة، وتساعد على الدفء، وتكون مريحة غير خشنة، وتغطي الذراعين والساقين والجذع.

-الطبقة الوسطى من الملابس هي الطبقة العازلة الأساسية، ومن الممكن أن تكون من عدة طبقات رقيقة، والصوف هو أفضل الأقمشة الملائمة للطبقة الوسطى.

-الطبقة الخارجية من الملابس تحمي من الرياح والبرد والمطر، ويفضل أن تكون طويلة مريحة وفضفاضة غير ضيقة، ومزودة بغطاء للرأس، وتغطي الصدر والبطن والأطراف، ووجود السوستة يسمح بالتهوية عند الحاجة، خاصة عند الدخول لمكان دافئ والتخلص من الرطوبة.

-يفضل التخفف من الطبقة الثالثة من الملابس عند العمل أو القيام بمجهود داخل مكان مغلق أو الارتفاع الطفيف في درجات الحرارة، ولا مانع من خلع الطبقة الخارجية من الملابس لتجنب التعرق.

- ومع عودة الأجواء الباردة مجدا، يجب الاعتياد على استخدام السراويل الطويلة، لضمان عدم فقدان الحرارة من الجسم للجو البارد.