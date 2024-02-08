تراجع جديد في سعر الدولار بالسوق السوداء.. وتوقعات بنزوله إلى «رقم صادم»

شهد سعر الدولار في السوق الموازية، تطورًا جديدًا، إذ تراجع نحو 7 جنيهات وبلغ نحو 52 جنيهًا مقارنة بما كانت عليه الأسعار، صباح اليوم، إذ سجلت 59 جنيهًا، وتشهد السوق الموازية للدولار حالة من الركود منذ يومين وقلة الطلب على الدولار مقارنة بما كان عليه في الأسابيع المماضية التي وصل فيها إلى أكثر من 70 جنيهًا.

أسباب تراجع الدولار في السوق الموازية

وقال الخبير الاقتصادي الدكتور محمد البنا عن سعر الدولار في السوق الموازية، إن الأسعار بدأت تعود إلى السعر الطبيعي وهو أقل من 40 جنيهًا، وأن الأسعار قبل حالة الانهيار الأخيرة كانت بسبب زيادة الطلب على الدولار وإقبال المواطنين على الشراء بقصد الحفاظ على قيمة أموالهم.

وأضاف «البنا» في حديثه لـ«الوطن»، أن تحوط الناس من العملة المحلية كان سببًا في زيادة الإقبال على شراء الدولار وهذا أمر خاطئ ساهم في زيادة سعر الدولار في السوق الموازية، وعندما اقتنع الناس بأن العملة المحلية تواصل الثبات بل النمو من خلال الإجراءات التي اتخذتها الحكومة مؤخرًا في الاستثمار ساهم في انهيار الدولار.

توقعات بانخفاض الدولار في السوق الموازية لأقل من 40 جنيهًا

وتابع «البنا» أن الدولار متوقع أن ينخفض حتى أقل من 40 جنيهًا في السوق الموازية، وهو السعر الطبيعي وأن الأيام المقبلة سوف تثبت ذلك متوقعًا خفض نسبة التضخم بشكل كبير من خلال الإجراءات الحكومية المتخذة مؤخرًا.