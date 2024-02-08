سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري.. بـ30.93 جنيه في البنك المركزي

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك، خلال تعاملات اليوم الخميس 8-2-2024، ليسجل في البنك المركزي المصري 30.84 جنيه للشراء، و30.93 جنيه للبيع، وفقًا لموقع البنك المركزي المصري.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك

وترصد «الوطن» من خلال السطور التالية، سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم الخميس 8-2-2024.

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

سجل سعر للدولار مقابل الجنيه اليوم الخميس في البنك المركزي 30.84 جنيه للشراء، و30.93 جنيه للبيع، وفقًا لموقع البنك المركزي المصري.

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك الأهلي المصري اليوم الخميس، 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك مصر اليوم الخميس، 30.85 جنيه للبيع و30.75 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك القاهرة

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك القاهرة عند 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

سجل سعر الدولار في بنك الإسكندرية في تعاملات بداية اليوم 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه داخل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB، اليوم الخميس 30.95 جنيه للبيع و30.85 جنيه للشراء.