سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك اليوم الخميس 8-2-2024

يتابع عدد كبير من المواطنين تحركات سوق العملات في البنوك، لمعرفة أين وصل سعر الدولار مقابل الجنيه في تعاملات البنوك بالقطاع المصرفي المصري اليوم الخميس 8-2-2024.

سعر الدولار مقابل الجنيه

وترصد الوطن من خلال السطور التالية، سعر الدولار مقابل الجنيه، اليوم الخميس 8-2-2024.

سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي

وسجل سعر للدولار مقابل الجنيه اليوم الخميس في البنك المركزي 30.84 جنيه للشراء، و30.93 جنيه للبيع، وفقًا لموقع البنك المركزي المصري.

سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك الأهلي المصري

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه داخل البنك الأهلي المصري اليوم الخميس، عند 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك مصر

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه داخل بنك مصر اليوم الخميس عند 30.85 جنيه للبيع و30.75 جنيه للشراء.

سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك القاهرة

واستقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري داخل بنك القاهرة عند 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك الإسكندرية

وسجل سعر الدولار داخل بنك القاهرة في تعاملات بداية اليوم 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك قناة السويس

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه داخل بنك قناة السويس اليوم الخميس 30.95 جنيه للبيع و30.85 جنيه للشراء.