سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في ختام تعاملات البنوك اليوم

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في ختام تعاملات البنوك العاملة ضمن القطاع المصرفي المصري، اليوم الأربعاء 7-2-2024، ليسجل 30.84 جنيه للشراء، و30.93 جنيه للبيع في البنك المركزي، وفقًا لموقعه الرسمي.

سعر الدولار مقابل الجنيه

وترصد «الوطن»، من خلال السطور التالية، آخر سعر للدولار مقابل الجنيه في البنوك، بختام التعاملات.

سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي

سجل آخر سعر للدولار مقابل الجنيه، في البنك المركزي 30.84 جنيه للشراء، و30.93 جنيه للبيع، وفقًا لموقع البنك المركزي المصري.

سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك الأهلي المصري

سعر الدولار مقابل الجنيه داخل البنك الأهلي المصري في ختام تعاملات اليوم الأربعاء، 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك مصر

أغلق سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك مصر، اليوم الأربعاء، عند 30.85 جنيه للبيع و30.75 جنيه للشراء.

سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك القاهرة

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، في بنك القاهرة عند 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك قناة السويس

بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه، في بنك قناة السويس اليوم الأربعاء 30.95 جنيه للبيع و30.85 جنيه للشراء.