مصطفى عمار: المواطن يشعر بتقدير الرئيس ومتابعته لأوضاع الطبقة الكبرى من الشعب المصري

أكد مصطفى عمار، رئيس تحرير جريدة «الوطن»، أن المواطن المصري يشعر بالرضا وبتقدير الرئيس عبدالفتاح السيسي والدولة المصرية ومتابعته لأوضاع الطبقة الكبرى من الشعب المصري، واحتياجهم لتدخل عاجل من الدولة المصرية ليتمكنوا من تجاوز الأزمة الاقتصادية الكبيرة التي تعاني منها مصر وكثير من دول العالم.

تخوفات من ارتفاع الأسعار قبل حلول الشهر الكريم

وأوضح «عمار»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية دينا عصمت، ببرنامج «اليوم»، المُذاع عبر شاشة «دي أم سي»، أن توقيت القرارات التي وجه بها الرئيس قبل دخول شهر رمضان ملموس وإيجابي، مشددًا أنه كان هناك تخوفات من قبل المواطنين من ارتفاع الأسعار المبالغ فيها قبل حلول الشهر الكريم.

الدولة تدعم المواطن المصري

وأضاف أن الدولة تدعم المواطنين من خلال طرح العديد من السلع الاستراتيجية في سيارات تجوب المحافظات، منوهًا بأن هذا يحدث بالتزامن مع الرقابة على الأسواق ومحاربة التجار المحتكرين دون الخوف من العقاب.