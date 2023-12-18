مصطفى عمار: المصريون يدركون أن الرئيس السيسي لن يفرط في ذرة من تراب الوطن

قال الكاتب الصحفي مصطفى عمار، رئيس تحرير جريدة الوطن، إن المصريين أعلنوا خلال الانتخابات الرئاسية 2024 انحيازهم لدولتهم أمام العالم أجمع، ودفاعهم عن حدود وطنهم، فالمصريون مستعدون أن يضحوا بأرواحهم من أجل الشعب الفلسطيني، ولا أحد ينكر ذلك، لكن إذا تعلق الأمر بأن تتنازل مصر عن متر واحد من أرضها لن يقبل أي مصر بذلك.

الأرض المصرية خط أحمر

وأضاف «عمار»، خلال مداخلة هاتفية على شاشة «الحياة»، أن هذا ما عبر عنه الرئيس السيسي في أحد خطاباته، حينما قال إن الأرض المصرية خط أحمر، ومن ثم المصريون يعرفون ويدركون جيدا أن هناك رجلاً يدعى عبدالفتاح السيسي لن يخون الله فيهم ولن يفرط في ذرة تراب واحدة من أرض هذا الوطن.

الشعب المصري في احتياج شديد لحكومة جديدة

وأشار إلى أن الشعب المصري في احتياج شديد لحكومة جديدة أو وزراء جدد يستطيعون أن يكونوا أكثر مرونة للتعامل مع الأزمات، وأن تضع الحكومة أمام عينيها شيئا واحدا فقط وهو تحسين حالة المواطن المصري المعيشية.