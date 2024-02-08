تعليم الإسكندرية تنهي استعداداتها لبدء الفصل الدراسي الثاني

قال الدكتور عربي أبوزيد مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، إنه جرى الانتهاء من استعدادات الفصل الدراسي الثاني بجولات تفقدية على عدد من المدارس بنطاق كل إدارة بجميع مدارس المحافظة، للتأكد من جاهزيتها لاستقبال الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسى 2023/ 2024.

جاء ذلك على هامش اجتماع عقد بحضور نادية فتحي وكيل المديرية، مع مديري عموم المديرية والإدارات التعليمية، شدد فيه على تنفيذ الكتب الدورية المنظمة لانطلاقة العام الدراسي الجديد والاستعداد لتفعيل مجموعات الدعم المدرسي وفق القرار الوزاري 28 لعام 2023 وتحليل نتائج الفصل الدراسي الأول والعمل على تعزيز الإيجابيات ومعالجة جوانب القصور .

تقويم الأداء التعليمي في الإسكندرية

وأكد مدير تعليم الإسكندرية، أن الجولات التفقدية لتعليم الإسكندرية قد استمرت طوال إجازة نصف العام من المراحل التعليمية بالمديرية والإدارات وإدارة المتابعة وتقويم الأداء، واستهدفت الوقوف على مدى استعداد وجاهزية المدارس للفصل الدراسي الثاني ومتابعة الأنشطة التربوية خلال نصف العام.

تجهيز مدارس الإسكندرية

وأشار إلى أنه تمت متابعة ما يخص المبنى المدرسي وضرورة توفير بيئة تعليمية آمنة للمعلم والمتعلم، ووجود علم الجمهورية وعلم المحافظة أعلى مبنى المدرسة وفي مكان واضح، وجرى متابعة الأفنية والطرقات والزجاج ودورات المياه وأسطح المدارس والأسوار والمقاعد وحجرات الأنشطة والإضاءة وقاعات الدراسة، وتجهيز غرفة العزل بالمدرسة وخطوط الحريق، وتجهيز غرف مصادر التعلم للطلاب المدمجين داخل المدارس الحكومية، وعمل ممشى خاص لذوي الاحتياجات الخاصة، حرصا على سلامتهم.