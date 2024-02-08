رئيس منطقة كفر الشيخ الأزهرية يشهد ختام فعاليات المعسكر العلاجي ببلطيم

شهد الدكتور عبد الناصر شهاوي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة كفر الشيخ الأزهرية، فعاليات اليوم الختامي للمعسكر العلاجي، المُقام لطلاب المرحلة الإعدادية ببيت شباب الأزهر بمدينة بلطيم، تحت عنوان «إدمان الإنترنت.. أسبابه وآثاره وعلاجه» وذلك على مدار أسبوع من يوم السبت الماضي وحتى اليوم الخميس 8 فبراير 2024، تحت إشراف حسام حماد، الوكيل الثقافي للمنطقة.

تقديم بعض الفقرات والعروض المتميزة

وتناول رئيس المنطقة، مدى استفادة الطلاب المشاركين في فعاليات هذا المعسكر، من خلال التحاور معهم حول أهمية تبادل الخبرات، وعناصر كسب الثقة بالنفس، كما شهد تقديم بعض الفقرات والعروض المتميزة من الطلاب الموهوبين والتي نالت إعجاب الحضور، مؤكدًا خلال كلمته على أهمية الموضوع الحواري للمعسكر، موضحًا كيفية التعامل مع الإنترنت الذي أصبح لغة العصر، والاستفادة منه، وتجنب مخاطره.

تكريم الطلاب المتفوقين بأنشطة المعسكر

وبنهاية ختام فعاليات المعسكر قام رئيس منطقة كفر الشيخ الأزهرية بتكريم الطلاب المتفوقين بأنشطة المعسكر، والمشرفين المرافقين لهم، وذلك بشهادات تقدير ودروع وهدايا رمزية، كما قدم الشكر والتقدير للقائمين على التنفيذ والإشراف على المعسكر من إدارة رعاية الطلاب بالمنطقة بقيادة زينب عبد الحميد، والدكتورة حسينة عزام، رئيس مكتب الخدمة الاجتماعية المدرسية، والدكتور أبو السعود الزفتاوي، مسؤول النشاط الرياضي بالمعسكر.

منتخب طلاب ثانوي «كفر الشيخ الأزهرية» وصيفًا بمسابقة كرة الخماسي

فيما حصدت منطقة كفر الشيخ الأزهرية المركز الثاني على مستوى مناطق الجمهورية بمسابقة كرة القدم الخماسية عن المرحلة الثانوية، والتي نفذتها الإدارة المركزية لرعاية الطلاب ببيت شباب الأزهر بمدينة 15 مايو بالقاهرة، لمدة 3 أيام خلال الفترة من 6 فبراير وحتى 8 فبراير 2024، وذلك تحت رعاية الدكتور عبد الناصر شهاوي، رئيس الإدارة المركزية للمنطقة، وإشراف حسام حماد، الوكيل الثقافي للمنطقة.

وجاءت المنطقة في مركز الوصيف عقب صعود منتخبها لملاقاة منتخب منطقة البحيرة الأزهرية في النهائي.