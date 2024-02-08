جمال التهامي: السوق ملتهب.. وقرارات الرئيس جاءت في وقت مناسب

قال المستشار جمال التهامي رئيس حزب حقوق الإنسان والمواطنة، إن قرارات الحماية الإجتماعية التي أطلقها الرئيس السيسي، لتنفذها الحكومة من بداية الشهر المقبل، يدل دلالة قاطعة، على أن معايير حقوق الإنسان يتم مراعتها تمامًا مع أبناء الشعب المصري، لافتًا إلى أن الرئيس أول من أطلق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان، ومصر من الدول التي تطبق أعلى معاييره الآن وتفوق دول أوروبية، خاصة أمريكا، التي ظهر موقفها السلبي تجاه القضية الفلسطينية.

قرارات الحماية الاجتماعية

أضاف «التهامي» خلال مكالمة هاتفية لقناة «إكسترا نيوز»، أن توقيت هذة القرارات مناسب للغاية، لأن السوق المصري ملتهب بغلاء الأسعار وأجور المواطنين لا تكفي احتياجاتهم، مشيرًا إلى أن هذة القرارات يلزمها مجموعة من التشريعات، للحد من جشع التجار، مواصلا: «جشع التجار بياكل الأخضر واليابس ويجعل القرارات ليست فعلية منفذة، لأن الأسعار بترتفع كل يوم فلابد من حماية المواطن».

زيادة الحد الأدنى للأجور

وتابع أن زيادة الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، هي رعاية اجتماعية وتكون الأولى من نوعها منذ عهود سابقة، قائلًا: «هذه القرارات جعلت أبناء الشعب تعمهم الفرحة والسرور، ولكن على الجانب الآخر، شدد على ضبط إيقاع السوق وحماية المواطن من جشع التجار بتفعيل الرقابة التموينية، في ظل الآليات التي تحكم السوق الأن، حتى يكون المواطن لديه من الإحساس ليقول أن الرئيس يشعر به».