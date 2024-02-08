البورصة السلعية تنفي بدء التداول على الذهب عبر منصتها

قال بيان صادر عن البورصة السلعية بمصر، التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، إنه حتى الآن لم يتم تحديد موعد محدد لبدء التداول على سلعة الذهب عبر منصة البورصة السلعية، مؤكدا أن الأمر ما زال قيد الدراسة واستيفاء الموافقات اللازمة من الجهات الرقابية، وذلك ردا على ما تردد بشأن تداول شركة جولد إيرا على الذهب بالبورصة السلعية فبراير الجاري.

البورصة السلعية

ونوهت البورصة السلعية بمصر، أنه حتى الآن يتم دراسة مجال حفظ المعادن الثمينة والبدء في وضع الإجراءات التنفيذية والإطار التنفيذي لعملية تداول الذهب على منصة البورصة السلعية.

وأكدت البورصة السلعية، أن كل ما يخص تداول السلع الجديدة على منصتها الإلكترونية والإعلان عنه هو شأن خاص بالبورصة السلعية - مصر فقط دون غيرها.