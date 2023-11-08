ما هي السلع المتداولة في البورصة السلعية؟.. آخرها الذهب

يبدأ التداول على سلعة الذهب وتحديدا السبائك الذهب والفضة، الثلاثاء المقبل، حيث يتم التداول على 107 سبائك تشمل 66 سبيكة ذهب و41 سبيكة فضة للشركات والمصنعين والمستثمرين، بالشروط التي وضعتها مصلحة دمغ المصوغات والموازين.

السلع المتداولة في البورصة السلعية

وحتى الآن، بلغ عدد السلع المتداولة في البورصة السلعية 5، وهي «السكر، والقمح، والذرة الصفراء، والردة، والذهب»، ويبدأ التداول على الأخير الأسبوع المقبل.

وتهدف وزارة التموين والتجارة الداخلية، من خلال طرح السلع للتداول عبر البورصة السلعية، إلى تنظيم أسواق السلع الاستراتيجية والأساسية وتقليل حلقات التداول، وإتاحة السلع وتوفيرها بالسعر العادل.

فوائد طرح السكر في البورصة

وأوضحت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أنّ طرح السكر في البورصة السلعية ساهم في خفض سعر السكر في الأسواق إلى 27 جنيها بعد أن وصل في وقت سابق إلى 35 جنيها.

وقال الدكتور ناجي فرج، مستشار وزير التموين لشؤون صناعة الذهب، إنّ فوائد طرح الذهب في البورصة السلعية ستعود على سوق الذهب المحلي في ضبط سعر الذهب في الأسواق، ووضع سعر منضبط له في السوق المحلية.