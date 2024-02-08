خبير اقتصادي: قرارات الرئيس السيسي بشأن الحماية الاجتماعية جاءت في توقيت مناسب

قال الدكتور فرج عبدالله، الخبير الاقتصادي، إن قرارات الرئيس السيسي بشأن الحماية الاجتماعية وتخفيف الأعباء عن المواطنين، تأتي في توقيت مناسب جدًا قبيل شهر رمضان، منوهًا بأنها تأتي من باب الشعور بتداعيات ارتفاع الأسعار والأزمات العالمية.

نمط معيشي مختلف في شهر رمضان

وأوضح «عبدالله»، خلال حواره مع الإعلامية إنجي طاهر، ببرنامج «مال وأعمال»، المُذاع عبر شاشة «إكسترا نيوز»، أن استهلاك المواطنين يزيد في شهر رمضان وهناك نمط معيشي يكون مختلفًا في هذا الشهر عن أشهر العام بأكمله.

وأضاف أن هناك تكاملا بين الإجراءات التي تقوم بها الحكومة وبين التوجيهات الأخيرة من قبل القيادة السياسية بزيادة الحزم الاجتماعية.