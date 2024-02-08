أزهر مطروح يكرم الفائزين في مبادرة «مشروعي من بيئتي» (صور)

كرم الشيخ عبد العظيم سالم، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية، المراكز الأولى في مبادرة «مشروعي من بيئتي»، والتي أقيمت على مدار 3 أيام، لتنمية الوعي البيئي لدى تلاميذ المرحلة الابتدائية، وذلك بحضور عميد معهد الدكتور عبد الحليم محمود بمطروح، سامي هارون.

الحاصلون على المراكز الأولى في مبادرة مشروعي من بيئتي

وقال رئيس المنطقة الأزهرية بمطروح، اليوم، إن هناك تلاميذ حققوا مراكز متميزة، وحصدت التلميذة أمينة رماح، بمعهد عبد الحليم محمود، المركز الأول، لتنفيذها «ماكيت»، مصغر لمحطة تحلية مياه الشرب، لتعويض ندرة المياه العذبه، واستخدامها في الشرب والزراعة، وفازت بالمركز الثاني، التلميذة كارين وليد فؤاد، معهد مطروح النموذجي، بتصميمها لمشروع نموذج «محطة توليد الكهرباء» باستخدام الخلايا الشمسية، وتوربينات الرياح، وإعادة تدوير القمامة للحفاظ على البيئه، وجاءت في المركز الثالث، التلميذة سارة محمد فاوي، معهد خالد بن الوليد، لتصميم نموذج لبيئة نظيفة تعتمد على التشجير والغطاء النباتي ومصادر الطاقة النظيفه، بينما حصدت التلميذة جودي مكرم، معهد عبد الحليم محمود المركز الرابع، لتنفيذها مدينة نظيفة، تعتمد على طاقه «الهيدروجين الأخضر»، للحفاظ على البيئة من التلوث.

التنافس على تنفيذ مشاريع متميزة

وأكد رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية، على جهود التلاميذ، وقدرتهم على المشاركة والتنافس وتنفيذ مشاريع متميزة صديقة للبيئة، مشيدا بدور أسرة الدراسات الاجتماعية في المعاهد الأزهرية في نشر وإثراء ثقافة الوعي البيئي والمعرفي بين تلاميذ المرحلة الابتدائية، لتنمية مهاراتهم وتعزيز قدراتهم على الإبداع، متمنيًا تحقيق مراكز أعلى في المسابقات المختلفة، ووجه الشكر لموجه عام الدراسات بركات حسن، ومشرفي النشاط هاني أبو شعيشع، وأمل السباعي، وأسامة المرسي، وأولياء الأمور الذين قدموا الدعم لأبنائهم وتحفيزهم، ومساعدتهم وتمكينهم من الوصول للمنافسة المثمرة والفوز بمراكز مشرفة.